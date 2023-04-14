ຫລີ ສ້ຽວຊານ ແລະລູກຊາຍໄວລຸ້ນຂອງລາວ ມາຈາກຈີນ ໄດ້ມາຮອດສະຫະ ລັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວຈີນ ທີ່ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກເພື່ອຂໍລີ້ໄພ.
ອີງຕາມກົມພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດແລ້ວ, ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 4,366 ຄົນ ມາຈາກຈີນ ໄດ້ປະເຊີນກັບຕຳຫລວດລາດຕະເວນຊາຍແດນ ພາຍຫຼັງຂ້າມຊາຍແດນພາກໃຕ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ 2022 ຫາເດືອນກຸມພາປີ 2023. ນັ້ນແມ່ນຈຳນວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລາຍ ກວ່າ 9 ເທົ່າຈາກ 421 ຄົນ ໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021 ແລະ 2022.
ສ້ຽວຊານໂອ້ລົມກັບວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງ. ລາວແລະລູກຊາຍອາຍຸ 16 ປີ ຂອງລາວ ໄດ້ເດີນທາງຫຼາຍກວ່າ 50 ມື້ ຈາກຮົງກົງໄປຫາມາກາວ ແລ້ວໄປອິສຕານບູລ ແລ້ວກໍໄປເອກົວດໍ. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນ ທາງຜ່ານ 6 ປະເທດໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ, ລວມທັງການຍ່າງຜ່ານປ່າດາຣຽນ ແກບ (Darién Gap), ຊຶ່ງເປັນປ່າເທິງພູເຂົາທີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງໂຄລອມເບຍ ແລະປານາມາ ບ່ອນທີ່ຜູ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ໄປຜ່ານ ໃນປີ 2022 ມາຫາຊາຍແດນສະຫະລັດ - ເມັກຊິໂກ.
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ, ໂຄລອມເບຍ ແລະ ປານາມາໄດ້ປະກາດ ການປະຕິບັດງານເປັນເວລາສອງເດືອນເພື່ອສະກັດກັ້ນການລັກລອບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃນປ່າດາຣຽນ ແກບໂດຍໃຊ້ "ເສັ້ນທາງໃຫມ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ຫມາຍ ແລະມີຄວາມຢືດຢຸນ ສໍາລັບຜູ້ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະອົບພະຍົບຫຼາຍສິບພັນຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທາງເລືອກ ສໍາລັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ສະ ຫມໍ່າສະເຫມີ," ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດອັນເຈາະຈົງເທື່ອ ກ່ຽວກັບວ່າຂັ້ນຕອນຈະເປັນແນວໃດ.