ກິດຈະການ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ ຢູ່ອາລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ ຍັງຄົງໂຕໄດ້

ເຖິງແມ່ນທຸລະກິດຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດການລະ
ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ນີ້ ແຕ່ກໍມີທຸລະກິດບາງຢ່າງຍັງສາມາດດຳເນີນໄປດ້ວຍ
ດີ. ຍານາງສຸຣິເຍື້ອນ ຊະນະນິກອນ ຜູ້ຈັດການຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງກິນເອເຊຍ ຢູ່ທີ່
ເມືອງອາລິງຕັນ ໃນລັດເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ ອາດເປັນຍ້ອນຜູ້ຄົນ ຊື້ເຄື່ອງໄປເກັບ
ສະສົມໄວ້ ທຸລະກິດແມ່ນດີກວ່າປົກກະຕິ. ຍານາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສກໍຄືກັນກັບໃນລັດອື່ນໆ ນະໂຍບາຍຢູ່ຫ່າງກັນໃນສັງຄົມແມ່ນໄດ້
ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍານາງສຸຣິເຍື້ອນ ຊະນະນິກອນ ກ່າວວ່າ ກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ສຳລັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ.
ດາລລັສ ຟອດເວີດ ອາລິງຕັນ ເປັນເຂດນຶ່ງ ທີ່ມີຊຸມຊົນລາວອາໄສຢູ່ຫຼາຍເປັນພິເສດ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.
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