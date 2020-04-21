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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກິດຈະການ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ ຢູ່ອາລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ ຍັງຄົງໂຕໄດ້

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ ຫຼືຕະຫຼາດເອເຊຍ ທີ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ.
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ເຊີນຟັງຂ່າວ ກ່ຽວກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ ຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຖິງແມ່ນທຸລະກິດຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດການລະ
ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ນີ້ ແຕ່ກໍມີທຸລະກິດບາງຢ່າງຍັງສາມາດດຳເນີນໄປດ້ວຍ
ດີ. ຍານາງສຸຣິເຍື້ອນ ຊະນະນິກອນ ຜູ້ຈັດການຮ້າຍຂາຍເຄື່ອງກິນເອເຊຍ ຢູ່ທີ່
ເມືອງອາລິງຕັນ ໃນລັດເທັກຊັສ ກ່າວວ່າ ອາດເປັນຍ້ອນຜູ້ຄົນ ຊື້ເຄື່ອງໄປເກັບ
ສະສົມໄວ້ ທຸລະກິດແມ່ນດີກວ່າປົກກະຕິ. ຍານາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງຍານາງສຸຣິເຍື້ອນ ກ່າວເຖິງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງກິນ ທີ່ອາລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ
ຮ້ານຂາຍເຄືຶ່ອງກິນ ທີ່ອາລິງຕັນ ລັດເທັກຊັສ

ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສກໍຄືກັນກັບໃນລັດອື່ນໆ ນະໂຍບາຍຢູ່ຫ່າງກັນໃນສັງຄົມແມ່ນໄດ້
ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍານາງສຸຣິເຍື້ອນ ຊະນະນິກອນ ກ່າວວ່າ ກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ສຳລັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກິນ.

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ສຽງຍານາງສຸຣິເຍື້ອນ ກ່າວເຖິງການໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາຊື້ເຄື່ອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ດາລລັສ ຟອດເວີດ ອາລິງຕັນ ເປັນເຂດນຶ່ງ ທີ່ມີຊຸມຊົນລາວອາໄສຢູ່ຫຼາຍເປັນພິເສດ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

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