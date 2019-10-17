ສາມີພັນລະຍາຄົນອັງກິດຄູ່ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບການເສຍຊີວິດຂອງລູກຊາຍເຂົາເຈົ້າ ໃນອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳກັນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກໂຈມຕີ ໃນເວລາທີ່ປະທານທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພົບກັບແມ່ຍິງ ອາເມຣິກັນ ຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດເຖິງແກ່ຊີວິດນັ້ນ.
ທ່ານ ແຣດ ຊີເກີ, ໝູ່ຂອງນາງ ຊາລັອດ ຊາລສ໌ ກັບທ້າວ ທິມ ດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຖ້າມັນຈະມີການພົບປະແບບນັ້ນອີກ, ມັນບໍ່ຄວນມີການພົບປະແບບກະທັນຫັນ ເຈັດອາທິດຫຼັງຈາກການສູນເສຍນັ້ນ.”
ລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ້າວ ແຮຣີ ດັນ ອາຍຸ 19 ປີ, ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອັງກິດ ເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜານມາ ເມື່ອລົດຈັກຂອງລາວໄດ້ຕຳກັບລົດໃຫຍ່ທີ່ຂັບໂດຍທ່ານນາງ ແອນ ຊາຄູລາສ, ພັນລະຍາຂອງນັກການທູດ ສະຫະລັດ. ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າໄດ້ຂັບລົດຢູ່ຖະໜົນຜິດຟາກ.
ທ່ານນາງ ຊາຄູລາສ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ອັງກິດ ມາ ສະຫະລັດ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກອຸບັດຕິເຫດ ເມື່ອສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຍົກເລີກການຄຸ້ມກັນທາງການທູດຕໍ່ລາວ ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງສາມາດປະເຊີນກັບການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ.
ພໍ່ແມ່ຂອງທ້າວ ດັນ ໄດ້ເດີນທາງມາ ສະຫະລັດ ເພື່ອຂໍຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຍົກເລີກການຄຸ້ມກັນດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມທ່ານ ຊີເກີ, ທ່ານ ໂຣເບີດ ໂອບຣາຍອັນ ທະນາຍຄວາມທີ່ບຳນານແລ້ວ, ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນສອງສາມີພັນລະຍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ເດີນທາງມາ ທຳນຽບຂາວ ຈາກ ນິວຢອກ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອພົບປະກັບ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆອາວຸໂສຫຼາຍຄົນນຶ່ງ.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ທ່ານນາງ ຊາຄູລາສ ກໍຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວເຊັ່ນກັນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ສອງສາມີພັນລະຍານັ້ນພົບກັບລາວ.
ແຕ່ທ່ານ ຊີເກີ ເວົ້າວ່າ ໃນເວລາທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ປະຕິເສດ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົບປະແມ່ນສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ ອັງກິດ ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານ ໂອບຣາຍອັນ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ກົດດັນເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ມາກໍໃຈຮ້າຍ, ໜ້າຂອງລາວແດງໝົດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລາວຈະໂດດໃສ່ຂ້າພະເຈົ້າ.” ລາວໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ໂອບຣາຍອັນ ວ່າ “ນັກເລງ.”
ທ່ານ ຊີເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສຳລັບພວກເຮົາ ການພົບປະນີ້ແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງຮີບເລັ່ງໂດຍຄົນໂງ່ທີ່ກຳລັງຟ້າວຟັ່ງ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດການມຸ່ງຮ້າຍໃດໆ ແລະ ສອງສາມີພັນລະຍາໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ເອງກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຢາກພົບກັບທ່ານນາງ ຊາຄູລາສ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ທ່ານວ່າ “ອົບອຸ່ນ” ແລະ ມີສະເໜ່” ພ້ອມກັບການຈັບມືທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ໂອບອ້ອມ.