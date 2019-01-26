ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງກຣີສ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກັບມາເຊໂດເນຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ້ງ ທີ່ມີມາເປັນເວລາເກືອບ 3 ທົດສະວັດລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງສອງສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼມບອລກັນດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບຊື່ໃໝ່ວ່າ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ.
ສະພາແຫ່ງຊາດກຣີສ ໄດ້ຮັບຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຫວຸດຫວິດ 153 ຕໍ່ 146. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດທັງສອງ ສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິ ແລະແຜ້ວທາງໃຫ້ມາເຊໂດເນຍໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນດັ່ງກ່າວ ແລະຍົກຍ້ອງລັດຖະບານກຣີສວ່າ “ມີວິໄສທັດ ກ້າຫານ ແລະ ອົດສາພະຍາຍາມ” ໃນການຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ມີການຕົກລົງຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານຊັງ ຄລອດ ຈັງເກີ ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ “ຄວາມກ້າຫານ ທາງການເມືອງ” ໃນຂະນະທີ່ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທັສຄ໌ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໄດ້ສຳເລັດຜົນລົງແລ້ວ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວວ່າ “ທ່ານຫວັງວ່າ ສາທາລະນະລັດມາເຊໂດເນຍເໜືອ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້” ໃນອະນາຄົດ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ບັນລຸທັງໆທີ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະການຄັດຄ້ານໂດຍພວກຫົວຊາດນິຍົມ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ທັງຢູ່ໃນກຣີສ ແລະມາເຊໂດເນຍ.
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