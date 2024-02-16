ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກຣີສ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍການແຕ່ງງານຂອງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ແລະ ການຮັບລ້ຽງລູກບຸນທຳຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ມັນຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບສິດທິຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ຫຼື LGBTQ, ໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍລັດຖະບານຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານຈາກໂບດຄຣິສຕຽນນິກາຍ ອໍໂຕດັອກສ໌ ທີ່ມີອຳນາດກໍ່ຕາມ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຮັກເພດດຽວກັນ ມີສິດທີ່ຈະແຕ່ງງານກັນ ແລະ ຮັບລ້ຽງລູກ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ລວມມີສິດທິການເກີດລູກສຳລັບຄູ່ຮັກກະເທີຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນ LGBTQ ຫຼາຍແຫ່ງເວົ້າວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄປໄກພໍ.
ກຣີສ ຕອນນີ້ແມ່ນປະເທດ ຄຣິສຕຽນ ນິກາຍ ອໍໂຕດັອກສ໌ ປະເທດທຳອິດ, ສະມາຊິກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ປະເທດທີ 16 ແລະ ປະເທດທີ 37 ໃນໂລກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຕ່ງງານ ຂອງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຣີສ ທ່ານ ຄີເຣຍຄອສ໌ ມິດໂຊຕາກິສ ໄດ້ກ່າວໃນ X, ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນ ທວິດເຕີ ວ່າ “ນີ້ແມ່ນຄວາມສຳເລັດອັນນຶ່ງສຳລັບສິດທິມະນຸດ, ໂດຍສະທ້ອນເຖິງປະເທດ ກຣີສ ໃນມື້ນີ້, ມັນເປັນປະເທດຫົວກ້າວໜ້າ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ, ທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງຊາວ ຢູໂຣບ.”
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