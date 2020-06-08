ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ ແລະເຈົ້າຄອງກຳແພງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການຕາຍ ຂອງທ້າວຟລອຍດ໌ ພາກັນກວດຫາໂຄວິດ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເສຍຊີວິດ ຂອງທ້າວຈອຣຈ໌ ຟລອຍ ຈົ່ງພາກັນໄປກວດຫາໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກໄດ້ພາກັນ ການເດີນປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະໄດ້ສຳພັດແຕະຕ້ອງກັບຄົນອື່ນໆ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດນິວຢອກ ທ່ານແອນດຣູ ໂຄໂມ ກ່າວວ່າ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລັດກຳລັງເປີດບ່ອນກວດໃໝ່ອີກ 15 ແຫ່ງ ແລະບອກໃຫ້ຄົນຢ່າພາກັນສ່ຽງ “ຈົ່ງໄປ ກວດ ຈົ່ງໄປກວດ.”
ທ່ານໂຄໂມ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຄືກັນກັບວ່າໄດ້ຖືກເຜີຍແບໃສ່ພະຍາດ ແລະບອກຄົນຜູ້ທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ນັ້ນ ໂດຍສົມມຸດວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີເຊື້ອໄວຣັສ.”
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ມາພວກຜູ້ນຳຂອງລັດ ແລະເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແອັດແລນຕາ ແຊນແຟຣນຊິສໂກ ແລະຊີອາໂຕ.
ຫຼາຍເຖິງ 400,000 ຄົນ ຄາດວ່າຈະພາກັນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ນະຄອນນິວ ຢອກ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດເລີ້ມເປີດທະລຸ ກິດຕ່າງໆຄືນ ໃນຂັ້ນທຳອິດ. ຫຼາຍໆຄົນຈະພາກັນແອອັດ ຢູ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນເປັນ ເທື່ອທຳອິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດພັກເກືອບສາມເດືອນ.
ພວກຄົນງານກໍ່ສ້າງ ແລະພວກມີໜ້າທີ່ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຕ່າງໆ ຫ້າງຮ້ານ ຂາຍຍົກ ແລະຂາຍຍ່ອຍຈຳນວນນຶ່ງ ຈະພາກັນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ. ຮ້ານຄ້າ ຈຳນວນນຶ່ງພາກັນເປີດບໍລິການຂາຍຢູ່ທາງຍ່າງນອກຮ້ານເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າຮ້ານ ອາຫານຫລາຍພັນຮ້ານໃນນິວຢອກ ຍັງຈະປິດຕໍ່ໄປ ຢ່າງໜ້ອຍຈົນຮອດທ້າຍ ເດືອນນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈພຽງພໍທີ່ຈະເລີ້ມ ເປີດທຸລະກິດຄືນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດຟຣໍລິດາໄດ້ປະກາດການຕິດໄວ ຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ເຖິງ 1,180 ກໍລະນີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່າວວ່ານີ້່ເປັນມື້ທີ ຫ້າຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ຈຳນວນກໍລະນີໃໝ່ກາຍ 1,000 ຄົນ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນລັດຟຣໍລິດາກ່າວວ່າ ຄົນພາກັນບໍ່ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ການຢູ່ຫ່າງກັນ ນັບແຕ່ມີການປິດເມືອງຢູ່ທົ່ວລັດໄດ້ຜ່ອນລົງ. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈຳນວນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເວລາເລີ້ມມີການປະທ້ວງກ່ຽວກັບ ທ້າວ ຈອຣຈ໌ ຟລອຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຣິກ ສະກັອດ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກກັນ ລັດຟຣໍລິດາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ພະຍາຍາມບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມພະຍາ ຍາມ ໃນການພັດທະນາວັກຊິນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງສະຫະລັດ.
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