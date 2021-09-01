ລັດຮາວາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ຜູ້ປົກຄອງລັດຮາວາຍ ທ່ານເດວິດ ອີກີ (David Ige) ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ
2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ໃນ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມ
ຢາມເກາະຮາວາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຢູ່ເກາະ ກັບຄືນມາບ້ານຫຼືນັກທ່ອງທ່ຽວກໍຕາມ.
ພວກເຮົາຢາກຄໍ້າປະກັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ເດີນ ທາງມີຄວາມປອດໄພ. ແຕ່ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່
ດ້ານທຸລະກິດເປັນສຳຄັນ”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວປາດຖະໜາ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເກາະຮາ
ວາຍ ຕ້ອງກວດກ່ອນການເດີນທາງເພື່ອຫລີກລ່ຽງການກັກໂຕເປັນ ເວລາ 10 ມື້. ຜົນ
ການກວດຕ້ອງບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກ່ອນໜ້າ 72 ຊົ່ວໂມງຂອງການເດີນທາງ.
ລັດຮາວາຍ ຕ້ອງການເຫັນເອກກະສານຢັ້ງຢືນ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເວ
ລາເດີນທາງໄປເຖິງສະໜາມບິນ.
ທ່ານວິລັດ ດວງພູມີ ຊາວເກາະໂຮໂນລູລູ (Honolulu) ຊຶ່ງເປັນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ຢູ່ລັດຮາວາຍເຖິງແມ່ນມີຈຳນວນການເສຍຊີວິດຕໍ່າ ແຕ່ຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄ ວິດ-19
ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າພັນຫົກຮ້ອຍຄົນແລ້ວແລະໂຮງໝໍກຳລັງປະສົບກັບບັນຫາໃນເລື້ອງ
ຕຽງນອນ ທີ່ຈະຮັບເອົາຄົນມາປິ່ນປົວ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນວັນແຮງງານຫຼື Labor Day ຊຶ່ງເປັນວັນພັກລັດຖະການ
ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ ຄືວັນຈັນອາທິດ ໜ້ານີ້.
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