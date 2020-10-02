ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າ ຈະພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າຈະພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງ ທ່ຽວສີຂຽວໂດຍຈະຟື້ນຟູຄູວຽງ-ຄອງທຳມະຊາດ ແລະ ພັດທະນາແຄມຝັ່ງຂອງໃຫ້ເປັນສວນພັກ ຜ່ອນເພື່ອສຸຂະພາບ.
ທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຖະແຫຼງວ່າແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ຈະເນັ້ນໜັກການພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໂດຍຈະດຳເນີນການຟື້ນຟູຄູວຽງກັບຄອງທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ ຮວມທັງຍັງຈະດຳເນີນການພັດທະນາພື້ນທີ່ແຄມຝັ່ງຂອງໃຫ້ເປັນສວນພັກຜ່ອນເພື່ອການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບອະນາໄມທີ່ດີ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດໃຊ້ເວລາທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສິນລະວົງ ຢືນຢັນວ່າ
“ລາຍການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ສຳຄັນອີກກິດຈະການນຶ່ງແມ່ນພັດທະນາຖະໜົນຄູວຽງ ໃຫ້ເປັນຖະໜົນທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ສ້າງລາຍການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂດແຄມຂອງໃຫ້ເປັນທາງຍ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ ຄາດໝາຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 7 ກິໂລແມັດໃຫ້ເປັນທາງຍ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄອງນໍ້າວຽງຈັນໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.”
ທ່ານ ສິນລະວົງ ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ຈຶ່ງລໍຖ້າພຽງການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຊຶ່ງຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 10 ໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະສາມາດເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການໄດ້ໃນທັນທີ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 2 ປີ, ທັງນີ້ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ເທັກນິກຈາກລັດຖະບານ ຈີນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນທ່າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ໃນ ລາວ ຄືພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ມີໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ນັ້ນ ກໍຍ່ອມເປັນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າການປິດດ່ານຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ເລີຍນັ້ນເອງ.
ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ 886,000 ກວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ກໍຄືນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຄິດເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ 2020 ທີ່ໄດ້ວາງຄາດ ໝາຍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍກວ່າ 2.2 ລ້ານຄົນ ຫາກແຕ່ກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນແລ້ວ ເພາະວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ມາດຕະການປິດດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ທັງຍັງມີທ່າທີວ່າຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປຈົນກວ່ານານາຊາດຈະສາມາດຄວບຄຸມເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ.
ນອກຈາກນີ້ການທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນເອເຊຍປາຊີຟິກ ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການລາວເຊື່ອວ່າຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະ ເພາະກໍແມ່ນພາຍຫຼັງຈາກທີ່ ລາວ ກັບນານາຊາດສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ ເພາະວ່າທັງ 128 ເມືອງທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສົ່ງ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນເອເຊຍປາຊີຟິກ ມີປະຊາກອນລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານຄົນນັ້ນ ກໍຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດ້ວຍນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກຄາດການວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ເດີນທາງໃນຕະຫຼອດປີ 2020 ຈະຫຼຸດລົງ ລະຫວ່າງ 60-80 ເປີເຊັນທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 100-120 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງເຖິງ 1,200 ຕື້ໂດລາໃນທົ່ວໂລກ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງການສູນເສຍລາຍໄດ້ຂອງພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວໃນ ລາວ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາ.
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