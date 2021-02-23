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ຄະນະເຈົ້າພາບ ຢູ່ນະຄອນພະນົມ ລະດົມທຶນ ຊ່ວຍນັກສຶກສາ ຈາກ ສປປ ລາວ

ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ.
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນພະນົມ ລະດົມທຶນຊ່ວຍນິສິດນັກສຶກສາສົງຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄະນະເຈົ້າພາບ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງຜູ້ວ່າຣາຊະການ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ທ່ານໄກສອນ ກອງສະຫຼາດ ໄດ້ທຳການລະດົມທຶນການສຶກສາ ແລະມອບໃຫ້ນິສິດຈາກ ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ. ພະຄູສິຣິເຈຕິຍານຸກິດ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງພະຄູສິຣິເຕຈິຍານຸກິດ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ - 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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“ກໍມີຍາດໂຍມຫຼາຍຄົນທີ່ມາໃຫ້ທຶນ ກໍມີຜູ້ວ່າຣາຊະການນະຄອນພະນົມ ກໍມີແພດຍິງທິຕຍາວະດີ ສັມພັນທາຣັກ ເພິ່ນກໍຖວາຍມາແປດຣູບ ຣູບລະ 2,000 ບາດ ແລະກໍນາຍສະໂຫຼກ ສັມພັນທາຣັກ ແຟນເພິ່ນຫັ້ນລະ ເພິ່ນກໍຖວາຍມາສິບສີ່ຣູບ.”

ພິທີມອບທຶນ ທີ່ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ
ພິທີມອບທຶນ ທີ່ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ

ຮວມທັງໝົດແລ້ວ ພະຄູສິຣິເຕຈິຍານຸກິດ ກ່າວວ່າ ພວກນິສິດນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ມີຢູ່ 24 ຮູບ ຮູບລະ 2,000 ບາດ ຮວມທັງໝົດຕົກເປັນເງິນ 4 ໝື່ນ 8,000 ບາດ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເງິນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ນໍາໄປຈ່າຍຄ່າທຳນຽມວີຊ່າສຳລັບພວກນິສິດນັກສຶກສາ.

ພະຄູສິຣິເຕຈິຍານຸກິດ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທາງວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມເວລານີ້ເປີດຮັບສະໝັກທັງພະສົງສຳມະເນນແລະກໍຄົນທຳມະດາສາມັນທົ່ວໄປ ຊຶ່ງພະຄູກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:

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ສຽງພະຄູສິຣິເຕຈິຍານຸກິດ ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ - 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


“ທາງວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມນີ້ ເຮົາຮັບສະໝັກ ທັງພະພິສຸສາມມະເນນແລະກໍປະຊາຊົນອອກຕົນຍາດໂຍມທົ່ວໄປ ຮຽນຈົບ ປ.7 ແລ້ວ ກໍມາຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີໄດ້ ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມເຮົານີ້ແຫຼະ ສາຂາທີ່ເປີດຮັບສະໝັກກໍມີນຶ່ງ ສາຂາພະພຸດທະສາສະໜາ ສອງສາຂາສັງຄົມສຶກສາ ສາມສາຂາການສອນພາສາອັງກິດ ສີ່ສາຂາລັດຖະສາດ ແລະກໍຫ້າສາຂາພາສາອັງກິດ ມີທັງໝົດຫ້າສາຂາ ທີ່ເປີດສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ.”

ພິທີມອບທຶນການສຶກສາ ທີ່ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ
ພິທີມອບທຶນການສຶກສາ ທີ່ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມ ປະເທດໄທ

ວິທະຍາໄລສົງນະຄອນພະນົມນີ້ ຕັ້ງກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງຄຳມ່ວນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະເວລານີ້ ມີພວກນິສິດນັກສຶກສາຈາກຫຼາຍໆແຂວງຂອງລາວມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕໍ່ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

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