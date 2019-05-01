ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ລັດ​ຖະ​ບານຕ່າງໆ ກຽມ​ພ້ອມຮັບມື ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ໃນວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ

ຕຳຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈະ​ລາ​ຈົນ ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ກັບ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ນອກ​ຈາກ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ. ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ, ຝ​ຣັ່ງ. 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ໄດ້​ເພີ່ມ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ເພີ່ມ​ຈຳ​ນວ​ນ
ຕຳຫຼວດ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງໃຊ້ໂດຣນ ເພື່ອຕິດຕາມຝູງຄົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄປເຂົ້າຮ່ວມ
ການຊຸມນຸມວັນແຮງງານ.

ວັນ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ວ່າ May Day ນັ້​ນ, ຈະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ
ຫຼອງການເຄື່ອນໄຫວແຮງງານສາກົນ ໃນວັນທຳອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາທຸກໆປີ. ມັນ
ແມ່ນວັນພັກແຫ່ງຊາດໃນຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ຝ​ຣັ່ງ, ເຊິ່ງ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້​ ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ເສື້ອ​ກັກ​
ສີເຫຼືອງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານນັ້ນ, ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງຕຳຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 7,400 ຄົນ ແລະ
ໂດຣນຫຼາຍສິບລຳໄປນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ທ່ານ ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ຟ ກາ​ຕາ​ແນ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່
ວ່າ “ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຫົວຮຸນແຮງ” ອາດເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກປະທ້ວງເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ
ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ສະຫະພັນກຳມະກອນຢູ່ຖະໜົນຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ
ແລະ ທົ່ວປະເທດໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນພວກ
ປະທ້ວງດ້ວຍເຈຕະນາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ແລະ ປົກປ້ອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ
ຈາກການຮຽກຮ້ອງໃນສື່ສັງຄົມຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນ “ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງການກໍ່
ຈະລາຈົນ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເມືອງ​ອື່ນໆ​ໃນ​ທົ່ວ ຝ​ຣັ່ງ ກໍ​ໄດ້​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຕົວ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ໃນ​ປະ​ເທດ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 5,500 ຄົນ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ
ເບີລິນ ບ່ອນທີ່ພວກປະທ້ວງ, ນຳໜ້າໂດຍຂະບວນການ “ປະຕິວັດ 1 ພຶດສະພາ” ນັ້ນ,
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນອອກມາປະທ້ວງຫຼາຍອາທິດແລ້ວ. ນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເຖິງ
20,000 ຄົນຄາດວ່າຈະປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ວິທີການຍົກລະດັບຊຸມຊົນໃນເມືອງ
ໄຟຣດຣິກເຊນ (Friedrichshain) ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.

ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຈາ​ກາ​ຕາ, ໂຄ​ສົກ​ຕຳຫຼວດ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ ອາ​ໂກ ຢູ​ໂວ​ໂນ ໄດ້​ກ່າວ
ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 1,500 ຄົນຈະຖືກສົ່ງໄປຄວບຄຸມການປະທ້ວງໃນຂົງເຂດ ອິສໂຕຣາ
ເຊນາຢານ ແລະ 25,000 ຄົນ ສຳລັບການປະທ້ວງໃກ້ໆກັບທຳນຽບລັດຖະບານ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນຄາດວ່າຈະອອກມາຖະໜົນ
ຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG