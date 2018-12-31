ການປິດລັດຖະບານສະຫະລັດພາກສ່ວນລົງ ໄດ້ເປັນມື້ທີ 10 ແລ້ວ ໂດຍປາດສະຈາກ
ຮ່ອງຮອຍທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຍັງບໍ່ທັນໄປໃສມາໃສ ລະ
ຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2019ຢູ່ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນໃຊ້ຈ່າຍຈາກລັດຖະບານກາງຫຼາຍ
ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ. ບັນດາ
ສະມາຊິກສະພາ ພັກເດໂມແຄຣັດຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ໜູນຫຼັງ ເຫັນສົມຄວນໃນການເພີ້ມ
ທຶນຮັກສາຊາຍແດນທັງໝົດ ແຕ່ວ່າໄດ້ພິຈາລະນາວ່າບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ ໃນການສ້າງ
ກຳແພງ. ການອະນຸຍາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ໝົດ
ກຳນົດລົງໃນວັນທີ 22 ທັນວາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ການສົນທະນາເພື່ອແກ້ໄຂຫາທາງຜ່ານ ໄດ້ພັງ
ທະລາຍລົງ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ ພວກເດໂມ
ແຄຣັດ “ໄດ້ໜີອອກໄປຈາກເມືອງ ແລະບໍ່ພາກັນເປັນຫ່ວງນຳຄວາມປອດໄພ ແລະ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດເຫັນວ່າ ການກ່າວຫານັ້ນ ເປັນການເວົ້າສຽດສີ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດນິວຢອກ ທ່ານຮາກິມ ແຈັຟຟຣີ ກ່າວຕໍ່ລາຍການໂທລະ
ພາບເອບີຊີອາທິດນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນປະທານາທິບໍດີຄົນດຽວກັນກັບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າຊ້ຳແລ້ວ
ຊໍ້າອີກ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ່ຊາວອາເມຣິກັນວ່າ ເມັກຊິໂກຈະຈ່າຍຄ່າສ້າງກຳແພງ
ທີ່ທ່ານວາງແຜນໄວ້. ບັດນີ້ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັກເອົາເງິນ 5 ພັນລ້ານໂດ
ລາຈາກຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ເສຍພາສີ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ເຫັນແຈ້ງວ່າບໍ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດ.”
ະມາຊິກສະພາສູງນ້ຳເບີ 2 ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດອີລລີນອຍ ທ່ານດິກ
ເດີບິນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ “ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເອົາການຈ່າຍເງິນ
ແກ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນເປັນໂຕປະກັນ ເພື່ອເປັນທາງ
ອອກສຸດທ້າຍສຳລັບການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ. ການສ້າງ
ກຳແພງຈາກມະຫາສະໝຸດກໍ້ານຶ່ງໄປຫາມະຫາສະໝຸດອີກກໍ້ານຶ່ງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຮົາມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືຢຸດເຊົາຢາເສບຕິດເຂົ້າມາປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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