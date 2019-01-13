ການປິດລັດຖະບານທີ່ດົນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ສະຫະລັດ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່, ແລະ
ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີ 23 ແລ້ວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ
ໃນທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການອ້າງອີງເຖິງປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະ ຜູ້ນຳພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາສູງທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນໃນຕອນແລງວັນ
ເສົາວານນີ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ລໍຖ້າ ທ່ານ ຈັກ ແລະ ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ
ທີ່ກຳລັງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ໂທມາ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດເລີ່ມຊ່ວຍປະເທດຂອງພວກເຮົາ
ຈາກທັງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຈາກພາຍໃນ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ: ພວກເຮົາມີ
ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນຫຼາຍ ນອກຈາກວ່າພັກເດໂມແຄຣັດຈະກັບ
ຄືນມາຈາກ “ການພັກຜ່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ” ແລະ ກັບມາເຮັດວຽກ. ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນທຳ
ນຽບຂາວ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຊັນເອກະສານ.
ການປິດລັດຖະບານໄດ້ເກີດມາຈາກການຮຽກຮ້ອງເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຂອງ ທ່ານ
ທຣຳ ເພື່ອສ້າງກຳແພງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່
ສະພາຕ່ຳໄດ້ປະຕິເສດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ ກຳແພງດັ່ງກ່າວຈະປ້ອງກັນພວກ
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຜູ້ທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ອາຊະຍາກອນ” ແລະ “ນັກຂົ່ມຂືນ” ໃນລະ
ຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການປິດລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະບານ
ກາງ 800,000 ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກສັ່ງພັກວຽກຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.
ທັງສອງກຸ່ມນັ້ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ ມື້ໃດເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າອີກ.
ເຂດເທດສະບານບາງແຫ່ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່
ຈະຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍ
ການຫຼຸດລາຄາພິເສດ ແລະ ການສະໜອງໃຫ້ຕ່າງໆ.
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຮ້ານ Giant Foods ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດ
ຊົ່ວຄາວຢູ່ບ່ອນຈອດລົດຫຼາຍແຫ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອເອົາອາຫານ
ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ. ໂຮງຮຽນໃນເມືອງຕ່າງໆຢູ່
ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຄງການອາຫານ
ທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ເພື່ອສະໜອງອາຫານທ່ຽງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃຫ້ພວກນັກຮຽນ ຜູ້ທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການປິດລັດຖະບານ
ດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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