ຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນໂລກ ສະຫະລັດ ຫຼື USAGM ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບລະບົບການປ້ອງກັນບັນນາທິການ, ໄດ້ພົວພັນໃນການເຮັດໃຫ້ເງິນທຶນສາທາລະນະເສຍຖິ້ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ລະເມີດອຳນາດຂອງລາວ, ອີງຕາມລາຍງານ 145 ໜ້າທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍຫ້ອງການຂອງສະພາພິເສດ ຫຼື OSC.
OSC, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການອິດສະຫຼະ ທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນການກະທຳຜິດພາຍໃນລັດຖະບານກາງ, ໄດ້ແຈ້ງ USAGM ໃນເດືອນທັນວາ 2020 ຕໍ່ການກ່າວຫາ ການກະທຳຜິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ ໄມເກິລ ແພັກ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ອົງການລັດຖະບານກາງດັ່ງກ່າວດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ. USAGM ຕໍ່ມາໄດ້ພົວພັນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະສາມຄົນ ທີ່ມີປະຫວັດໃນການປົກປ້ອງ ຜູ້ລາຍງານການກະທຳຜິດ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເຮັດຂ່າວເພື່ອດຳເນີນການສອບສວນ.
ທ່ານ ແພັກ, ເຊິ່ງແມ່ນນັກຜະລິດຮູບເງົາສາລະຄະດີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ, ຖືກສະເໜີຊື່ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍຂ່າວອິດສະຫຼະ 6 ແຫ່ງ ແລະ ອົງການອື່ນໆ, ລວມທັງສຽງອາເມຣິກາ. 7 ເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານກໍໄດ້ລາອອກ ໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ຕາມການຮ້ອງຂໍ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.