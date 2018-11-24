ລາຍງານສະບັບນຶ່ງຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ ຊຶ່ງຮວມທັງ ລົມພາຍຸຂະໜາດແຮງ ໄພແຫ້ງແລງ ແລະໄຟປ່າຈະມີຄວາມຮ້າຍ
ແຮງຕື່ມຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ.
ລາຍງານ ຊຶ່ງຂຽນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ 10 ກວ່າພະແນກການ ແລະກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນມີການຂັດແຍ້ງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນກັບຖະແຫຼງການແລະນະໂຍບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ລາຍງານ ທີ່ບັງຄັບໂດຍລັດຖະສະພາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ຢ່າງງຽບໆ ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງວັນພັກທ້າຍສັບປະດາ. ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວປະຕິເສດວ່າ ລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງລິນເຊ ວອລເຕີ້ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ໃນວັນສຸກວານ ນີ້ວ່າ ລາຍງານສະບັບນີ້ “ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂີດ ຊຶ່ງຂັດແຍ້ງກັບທ່າອຽງທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານໂດຍການສົມມຸດວ່າ ຈະມີເທັກໂນໂລຈີ ແລະນະວັດຕະກຳທີ່ຈຳກັດ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປະຊາກອນ.”
ລາຍງານ ການຊັ່ງຊາສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວກວ່າ 1,000 ໜ້າ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພພິບັດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະດົນກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນເປັນຍ້ອນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນຂອງໂລກ.
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ໄພພິບັດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະເຫັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການເອົາມາດຕະການ ທີ່ເດັດຂາດແລ້ວ ໄພພິບັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ມະນຸດເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາມາດຕະການ ເພື່ອຍຸຕິບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພພິບັດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ “ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕະຫຼອດທັງສຸຂະພາບ ແລະຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງມວນມະນຸດໃນ ທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ.”
ລາຍງານກ່າວວ່າ “ຄວາມສ່ຽງທີ່ມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈ ທີ່ໄດ້ເຮັດລົງໄປໃນທຸກມື້ນີ້.”
ລາຍງານທຳນາຍວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ພາຍໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແລະກ່າວວ່າ ສະພາບໂລກຮ້ອນ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ພວກຄົນທຸກ.
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