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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ ເລີ້ມ​ເປີດຄືນ ກະ​ຊວງ​ຕ່າງໆ, ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນຄືນ ໃຫ້​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ

ພະ​ນັກ​ງານ​ກະ​ຊວງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຍື່ນ​ປັດ​ປະ​ຈຳ​ໂຕ​ຄື​ນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ ວັນ​ທີ 25 ມັງ​ກອນ 2019 ທີ່່​ສະໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ທາ​ໂກ​ມາ ຊີ​ແອ​ເຕີນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້ປິດໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ປິດ​ລັດ​
ຖ​ະ​ບານ​ບາງ​ສ່ວນ 35 ມື້ນັ້ນ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເປີດ​ຄືນ​ແລ້ວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ ສອງ​ວັນ​ກ່ອນ
​ຫ້ອງ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນການ​ເກັບ​ຄາ​ພາ​ສີ​ປີ 2018.

ການ​ປິດລັດ​ຖະ​ບາ​ນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳວັນ​ສຸກທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​
ທິ​ບໍ​ດີ ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຊັນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍງົບ​ປະ​ມານເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ອາ​ທິດ ທີ່​ຖືກຮັບ​ຮອງ​
ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​
ສາດ​ ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ​ ງົບ​ປະ​ມານ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສົ່ງ​ເອກ​ກະ​ສານ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ
​ໄປ​ຫາ​ບັນ​ດາກະ​ຊວງ ແລະ​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ປິດ​ລົງ​ນັ້ນ ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກ​ທີ່
​ຜ່ານ​ມາ ແຈ້ງໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊາບ​ວ່າ ບັດ​ນີ້​ຫ້ອງ​ການ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປີ​ດ​ຄືນ​ແລ້ວ ແລະ​
ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກໄດ້​. ເອກ​ກະ​ສານ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​
ໃຈ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ “ເປີດ​ຫ້ອງ​ການ​ຄືນ​ໃໝ່​ຕາມ​ເວ​ລາ ແລະ
​ ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ.”

ຄຳ​ເຕືອນບອກ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານຫ້ອງ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄືນ​ໃໝ່.
ຄຳ​ເຕືອນບອກ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານຫ້ອງ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄືນ​ໃໝ່.

ຈົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສົ່ງ​ຫາ “ພະ​ນັກ​ງານ​ເກັບ​ພາ​ສີ” ຢູ່​ໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ
​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະລາຍ​ງານ​ຕົວ​ເຮັດ​ວຽກ “ບໍ່​ກາ​ຍ​ສີ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຄຳ​ປະ​ກາດ
​ນີ້​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍໃນ​ວັນ​ສຸກທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ວັນ​ທີ 25 ມັງ​ກອນ 2019 ເວ​ລາ 9 ໂມງ 30 ຕອນ
​ແລງ ຂອງ​ເວ​ລາ​ພາ​ກຕາ​ເວັນ​ອອກ.” ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ ຄຳ​ປະ​ກາດ​ຍັງ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ພວກ​
ພະ​ນັກ​ງານ​ວ່າ “​ໃຫ້ລາຍ​ງານຄົວ​ເຮັດ​ວຽກ ໃນ​ຕອນ​ເລີ້ມຕົ້ນຂອງ​ຕາ​ຕະ​ລາງມື້​ເຮັດ
​ວຽກ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢືນ​ເບິ່ງ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ ​ກຳ​ແພງ​ສູງ ຢູ່​ເມືອງ​ທີ​ວາ​ນາ ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາ 2018.
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢືນ​ເບິ່ງ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ ​ກຳ​ແພງ​ສູງ ຢູ່​ເມືອງ​ທີ​ວາ​ນາ ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາ 2018.

ບາງເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ອື່ນໆ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ປິດລັດ​ຖະ​ບານ​ນັ້ນ​ຄື
ລັດ, ກະ​ຊວງ​ຂົນ​ສົ່ງ, ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ, ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ ກະຊວງ​ສັບພະ​ຍາ
ກ​ອນທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ໄດ້​ຮັບ​ຊາບ​ວ່າ ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ກັບ​ຄືນມາ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ
​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້. ກະຊວງ​ຊັບພະ​ຍາກ​ອນທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ
​ດີ ຍັງ​ມີ​ວີ​ດີ​ໂອ ​ທີ່​ມີຫົວ​ເລື້ອງວ່າ “ຄຳ​ອວຍ​ພອນ​ປະ​ຈຳ​ລະ​ດູ​ການ​ຈາກ ກະຊວງ​ສັບພະ
​ຍາກ​ອນທໍາ​ມະ​ຊາດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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