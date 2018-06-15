ພັກຣີພັບບລິກັນ ຮ່າງກົດໝາຍ ຕ່າວປີ້ນ ນະໂຍບາຍ ແຍກຄອບຄົວ ຢູ່ຊາຍແດນ

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໃນປະເທດ ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນເພື່ອປະທ້ວງການແຍກພວກເດັກ
ນ້ອຍ ອອກຈາກພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ
ພັກຣີພັບບລິກັນ ກຳລັງຮ່າງກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຈະຍຸຕິການແບ່ງແຍກຄອບຄົວໃນ
ຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ວາງແຜນເປີດສູນຜ້າຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້ແກ່ພວກ
ເດັກນ້ອຍ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານພອລ ຣາຍອັນ ກ່າວວ່າພວກເດັກ
ນ້ອຍທີ່ຂ້າມຊາຍແດນມາກັບພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕໃຫ້ກັບຄືນໄປ
ຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ເຖິງແມ່ນມັນຫາກໝາຍຄວາມວ່າ ຈະ ເອົາໝົດທັງຄອບຄົວເຂົ້າ
ໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄຸມຂັງຫຼືບໍ່ກໍຕາມ.
ທ່ານຣາຍອັນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການແບ່ງແຍກ ຄອບ
ຄົວພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ພວກ
ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ ແຍກອອກຈາກພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ.”
ພາຍໃຕ້ການປະກາດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ທີ່ບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນເດັດ
ຂາດຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍານັ້ນ ພວກເດັກນ້ອຍແລະພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ຂ້າມຊາຍ
ແດນ ມານຳກັນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ. ນັ້ນກໍເພາະວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້
ຢູ່ບ່ອນກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ໃນຂະນະທີ່ກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນກ່າວວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໄປໄວ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ “ມີການຈຳກັດໜ້ອຍທີ່ສຸດ.”
ນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນເດັດຂາດ ໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ
ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານແຊັສສັນ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ລະ ຫວ່າງ
ການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ຟອດເວນ ລັດອິນເດຍນາ.
ທ່ານແຊັສສັນ ກ່າວວ່າ “ການທີ່ມີພວກເດັກນ້ອຍມານຳ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າ ໄດ້ຮັບ
ການຍົກເວັ້ນ ຈາກການຖືກຈັບກຸມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົ່ງພວກເດັກນ້ອຍ
ໄປເຂົ້າຄຸກ. ແລະກົດໝາຍບັງຄັບໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາ ມາດຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ເຂົາ
ເຈົ້ານັ້ນ ໃຫ້ສົ່ງໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສັງ ຄົມສົງເຄາະ ຫຼື HHS ພາຍ
ໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງໄປຈາກລະບົບການປະຕິບັດກົໝາຍຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງ HHS ທ່ານເຄນແນັດ ໂວລຟ໌ ກ່າວວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍ
360 ຄົນ ຈະຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ສູນໂຕນິລໂລ ໃກ້ກັບເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ໃນລັດເທັກຊັສ
ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
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