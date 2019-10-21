ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປ່ຽນໃຈ ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫຼື G-7 ຢູ່ຣີຊອດສະໜາມຕີກັອຟສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທີ່ລັດຟລໍຣີດາ ໃນປີໜ້ານີ້ ຍ້ອນວ່າ ຝ່າຍສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຜູ້ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານ ຫຼາຍຄົນ ເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນແນວຄິດທີ່ບໍ່ດີເລີຍ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ໌.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ ເມື່ອຕອນແລງວັນເສົາຜ່ານມາ ວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈປ່ຽນແຜນການຂອງທ່ານ ເພາະວ່າ “ຕາມທຳມະດາ ສື່ມວນຊົນທີ່ເປັນສັດຕູ ແລະພວກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ ພາກັນເປັນບ້າ” ໃນເວລາ ທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ທ່ານຈະຈັດກອງປະຊຸມ ຢູ່ທີ່ຣີຊອດສະໜາມຕີກັອຟ ທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນນະຄອນໄມອາມີ.
ແຕ່ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ໌ ແລ້ວ ທ່ານທຣຳ ຍອມຖອນແຜນການຈັດກອງປະຊຸມ ຫຼັງຈາກ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຫຼາຍຄົນ ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນເມື່ອຍຈິດເມື່ອຍໃຈ ໃນການຫາທາງທີ່ຈະປົກປ້ອງພາບພົດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຂອງທ່ານນັ້ນ.
ໜັງສືພິມນີ້ ກ່າວອີກວ່າ ບັນດາພັນທະມິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຊື່ອວ່າ ການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ຣີຊອດຂອງທ່ານນັ້ນ ຖືວ່າເປັນການສົ່ງເສີມຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ຄວນຖືກຟ້ອງປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານທຣຳ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍວ່າ ຣີຊອດ Doral ນັ້ນ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາກົນ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ ວ່າ “ມັນ ໃຫຍ່ ສະງ່າງາມ ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ຫຼາຍຮ້ອຍເຮັກຕາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບສະໜາມບິນສາກົນຂອງນະຄອນໄມອາມີ (Miami International Airport) ຊຶ່ງມີຫ້ອງເຕັ້ນລຳ ແລະຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼາຍຫ້ອງ ແລະຄະນະຜູ້ແທນແຕ່ລະທ່ານ ຈະໄດ້ພັກຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ທີ່ມີຫ້ອງພັກຈຳນວນ 50 ຫາ 70 ຫ້ອງ ສຳລັບເພິ່ນແຕ່ລະຄົນ” ແລະສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານໃຊ້ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ “ໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ”.
ແມ່ນຈະທັງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ໂດຍຜ່ານການເຮັດສັນຍາກັບລັດຖະບານ.
ລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ ຫ້າມປະທານາທິບໍດີທ່ານໃດ ບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາ “ເງິນຄ່າປະຈຳຕຳແໜ່ງ” ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ຫຼືບຸກຄົນອື່ນໆ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ມອບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ແກ່ພວກລູກຊາຍຂອງທ່ານ ໃນເວລາ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ສ່ວນພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຈົ່ມວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບຢູ່ແລ້ວສະເໝີມາ ໃນການໄດ້ຮັບກຳໄລ ຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ດ້ວຍການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຫຼື ໃຫ້ເຊົ່າຣີຊອດຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໄອຣ໌ແລນ ແລະສະກັອດແລນ.