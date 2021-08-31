ເປັນເວລາເກືອບ 20 ປີ ທີ່ທະຫານ ສຫລ ປະຕິບັດງານ ຢູ່ອັຟການິສຖານແລ້ວ ທະຫານກຸ່ມສຸດທ້າຍ ກໍອອກຈາກປະເທດນັ້ນໄປ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ປະ ເທດຊາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກການຖອນທະຫານອາເມຣິກັນກຸ່ມສຸດທ້າຍອອກຈາກອັຟການິສຖານ ແລະການສິ້ນສຸດລົງຂອງສົງຄາມ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ສອງທົດສະວັດ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກຕາລີບານຂຶ້ນກໍາອຳນາດໄດ້ນັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການອັນສັ້ນໆ ສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າທ່ານຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ເປັນການສະເພາະທີ່ບໍ່ຍອມຕໍ່ເວລາການມີທະຫານສະຫະລັດປະຈໍາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລເກີນກຳນົດເສັ້ນຕາຍວັນທີ 31 ສິງຫາທີ່ທ່ານໄດ້ວາງໄວ້ນັ້ນ.
ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດທີ່ທ່ານໄບເດັນ ແລະສະມາຊິກຄົນອື່ນໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຢູ່ຕໍ່ໄປ, ການດຸ່ນດ່ຽງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດງານຄັ້ງໃຫຍ່ເພື່ອຍົກຍ້າຍເອົາພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ແລະພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານໃສ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ "ມັນແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ຂອງຫົວໜ້າ ເສນາທິການຮ່ວມ ແລະຜູ້ບັນຊາການທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຢູ່ພາກພື້ນດິນ ເພື່ອຍຸຕິພາລະກິດໃນການເອົາຄົນບິນອອກປະເທດຂອງພວກເຮົາຕາມແຜນການວາງໄວ້." "ຕາມທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນວ່າ ການສິ້ນສຸດພາລະກິດທາງທະ ຫານຂອງພວກເຮົາແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຂອງທະຫານຂອງພວກເຮົາ ແລະຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການເດີນທາງອອກປະເທດຂອງພົນລະເຮືອນສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກອອກຈາກອັຟການິສຖານ ໃນຫລາຍອາທິດ ແລະເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້."
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປຢ່າງປອດໄພ ແລະໂລກກໍຈະຍຶດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ.”
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານໄບເດັນໃນການຍຶດໝັ້ນຕໍ່ວັນກຳນົດເສັ້ນຕາຍໃນການຖອນທະຫານອອກນັ້ນ ໄດ້ມີການວິພາກວິຈານ ຈາກຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງ, ແລະພັນທະມິດຂອງທ່ານບາງຄົນ. ການອອກໄປຂອງສະຫະລັດມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນຈະຮອດວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ຂອງການໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001 ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ສະຫະລັດສົ່ງທະຫານເຂົ້າໄປໃນອັຟການິສຖານເພື່ອຕາມລ່າຫາພວກກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຄາຍດາ (al-Qaida) ທີ່ວາງແຜນໃນການໂຈມຕີ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງຕາລິບານທີ່ໃຫ້ບ່ອນພັກພິງແກ່ພວກເຂົາ.
ຜູ້ບັນຊາການໃນພາກຕາເວັນອອກກາງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການສິ້ນສຸດພາ ລະກິດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໂດຍບອກພວກນັກຂ່າວວ່າເຮືອບິນສະຫະລັດລຳສຸດທ້າຍ ໄດ້ບິນອອກຈາກນະຄອນຫຼວງກາບູລແລ້ວ ກ່ອນເວລາທ່ຽງຄືນຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ."