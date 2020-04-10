ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຢູ່ທົ່ວໂລກ ປິດລົງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍມີລາຄາສູງຂຶ້ນ

ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະລັດ ໄດ້ມີກຳໄລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍສິ້ນສຸດສັບປະດາ ດ້ວຍລາ
ຄາຮຸ້ນສູງຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້າການແລກປ່ຽນຫຼັກຊັບຈະປິດລົງ ເພື່ອການສະຫຼອງວັນສຸກ
ສັກສິດຫຼື Good Friday.
ການປະກາດຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ທຶນກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ມູນຄ່າ 2,300
ຕື້ໂດລາ ຊຸດໃໝ່ ສຳລັບໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫວັງໃນແງ່
ດີ ທີ່ແນ່ໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ.
ດັດຊະນີຮຸ້ນຕະຫຼາດການເງິນທີ່ສຳຄັນທັງຫຼາຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຊື້ຂາຍໄດ້
ມີກຳໄລ ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງ.
ດັດຊະນີຮຸ້ນ S&P 500 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 1.4 ເປີເຊັນ ແລະຢຸດລົງຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,790.
ຕະຫຼາດຮຸ້ນ Dow Jones Industry Average ສູງຂຶ້ນເຖິງ 286 ຈຸດ ຫຼື 1.2 ເປີເຊັນ
ເພື່ອເສັດສິ້ນລົງປະມານ 23,719.
ສ່ວນຕະຫຼາດຮຸ້ນ Nasdaq ກໍຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ 0.8 ເປີເຊັນ ເມື່ອສິ້ນສຸດລົງ ຢູ່ປະມານ
8,154.
ສຳລັບອາທິດຕະຫຼາດຮຸ້ນ S&P ສູງຂຶ້ນ 12.1 ເປີເຊັນ ຕະຫຼາດຮຸ້ນ Dow ກໍຂຶ້ນເຖິງ
12.7 ເປີເຊັນ ແລະ Nasdaq ຂຶ້ນເຖິງ 10.6 ເປີເຊັນ ດັດຊະນີຮຸ້ນ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງຢູ
ໂຣບ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມີການຊື້ຂາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ເປັນບວກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ແລະສືບຕໍ່ບວກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ດຽວກັນ ຢູ່ໃນເອເຊຍ.
ຕະຫຼາດຮຸ້ນ FTSE ຂອງລອນດອນ ສິ້ນສຸດລົງໃນມື້ດຽວກັນ ໂດຍລາຄາຮຸ້ນສູງຂື້ນ
2.9 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນລະດັບ 5,842 ແລະດັດຊະນີ DAX
ຢູ່ແຟຣງເຝິດປິດລົງ ຢູ່ທີ່ 2.24 ເປີເຊັນ ໃນລະດັບ 10,5645 ໃນຂະນະທີ່ປາຣີ
CAC-40 ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ 1.44 ເປີເຊັນ ຈົບລົງຢູ່ລະດັບ 4.506.
ອອສເຕຣເລຍ ຮົງກົງ ໂຊລ ແລະຊຽງໄຮ້ ທັງໝົດໄດ້ເຜີຍແຜ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ການເສດສິ້ນ
ແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ.
ແຕ່່ວ່າດັດຊະນີ Nikkei ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເສຍພາກສ່ວນຂອງ 1 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່
ປະເທດປະເຊີນໜ້າການເພີ້ມຈຳນວນຕິດ COVID-19.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ