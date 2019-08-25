ເມື່ອຄື້ນຊຸນາມິພູຮິມາໄລ ຊຸໄຫຼລົງຈາກຫຼັງຄາຂອງໂລກ, ນ້ຳຈາກທະເລສາບນ້ຳກ້ອນ
ທີ່ໄຫຼລົ້ນນັ້ນຈະໄຫຼຕາມແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ. ມັນຈະທຳລາຍທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ຂວາງໜ້າ
ມັນ, ການໄຫຼຊຸລົງມີແຕ່ຈະຄາດໄດ້ເຖິງການທຳລາຍທີ່ຮ້າຍກາດຂອງມັນ.
ຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຕ້ານທານກັບນ້ຳໃນພູຮິມາໄລຂອງ ອິນເດຍ ນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດໃຜລອດຊີວິດເລີຍ.”
ທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ຮັກແກລ, ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູຣິຈ໌ ໃນປະເທດ ສວິດ
ເຊີແລນ ຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນວິຊາກ່ຽວກັບ ນ້ຳກ້ອນ ແລະ ທໍລະນີສັນຖານວິທະຍາ ໄດ້
ກ່າວວ່າ “ນ້ຳຫຼາຍພັນແມັດກ້ອນ ທີ່ໄຫຼລົງຈາກພູ “ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຮ້າຍແຮງ ແລະ
ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ.”
ນ້ຳທີ່ວ່ານັ້ນມາຈາກ ນ້ຳຖ້ວມທີ່ໄດ້ປະທຸອອກມາຈາກທະເລສາບນ້ຳກ້ອນ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນຢ່າງເປັນປະຈຳ ໃນຂະນະທີ່ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂະຫຍາຍອັດຕາການ
ລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນ. ການໄຫຼອອກຈາກທະເລສາບທີ່ຫາຍະນະນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່
ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີນ້ຳກ້ອນໃຫຍ່ ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນປະເທດ ເປຣູ, ແລະ ລັດ
ອາລາສກາ ຂອງ ສະຫະລັດ.
ນ້ຳຖ້ວມທີ່ປະທຸອອກມາຈາກທະເລສາບນ້ຳກ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນພາກ
ພື້ນພູຮິມາໄລຂອງ ອິນເດຍ, ປາກິສຖານ, ອັຟການິສຖານ, ບັງກລາແດັສ, ພູຖານ,
ມຽນມາ, ເນປານ ແລະ ທົ່ງພຽງ ຕີເບດ. ເມື່ອລວມເຂົ້າກັນ, ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຈະມີຫິມະ
ແລະ ນ້ຳກ້ອນລວມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມ ຕາມຫຼັງຂົ້ວໂລກໃຕ້ ແລະ ຂົ້ວໂລກ
ເໜືອ.