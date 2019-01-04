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ຮຸ້ນຂອງ​ໂລກ ສືບ​ຕໍ່ ​ຕົກ​ລາ​ຄາ​ ທ້າມ​ກາງ​ ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ ລະ​ຫວ່າງ ສ​ຫລ ກັບ ຈີນ

ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ຂ້າງ​ແຜ່ນກະ​ດານ​​ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ​ທີ່​ສ​ະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງຕະ​ຫລາດຮຸ້ນ​​ນີ​ເກ ພາຍ​ຫລັງ​ພິ​ທີ ເລີ້ມ​ຕົ້ນເປີດ​ຕະ​ຫລາດ ​ໃນປີ​ໃໝ່ ຢູ່ຕະ​ຫລາດຮຸ້ນ​ໂຕ​ກຽວ​ ຂອງຍີ່​ປຸ່ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ຕະ​ຫລາດ​ຮຸ້ນ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ​ສືບ​ຕໍ່​ຂາຍ​ອອກຍ້ອນ​ມີ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຈາກ​ຄຳ ເຕືອນຂອງບໍ​ລິ​ສັດ​ແອບ​ໂປ​ (Apple) ທີ່ເວົ້າ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຂາຍ​ຫລຸດ​ລົງ
ແລະ ຍ້ອນຕົວ​ຊີ້ບອກ​ຕ່າງ​ໆເຖິງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ສະ​ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ຕົກ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ແຮງຂອງ​ຮຸ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາເປີດ​ຕະ​ຫລາດຂອງສະ​ຫະ​ລັດ.

ຕະ​ຫລາດຮຸ້ນ​ໂຕ​ກຽວ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ 3 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມື້ນີ້ ແລະ​ຕະ​ຫລາດ​ຮຸ້ນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ້, ຊິດ​ນີ, ໂຊ​ລ, ແລະ​ໄທ​ເປ ກໍ​ຕົກລາ​ຄາ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

​ຕະ​ຫລາດຮຸ້ນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຂາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ໜັກ ຢູ່​ໃນ​ຈີນ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້, ຊຶ່ງ​ບາງ​ທີອ​າດ​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ຊ້າ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດກວ້າງກວ່າຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ແອບ​ໂປ​ (Apple) ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ຈີນຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາບ​ພົດ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າຂອງ​ຕົນ​ຫລຸດ​ລົງ ແຕ່​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຂຽນ​ຄຳ​ອະ​ທິ​ບາຍເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ເອງ ​ລົງ​ທາງ​ທວີດ​ເທີ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ "ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້ຮັບ​ເງິນເປັນ​ຫລາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ​ຈາກພາ​ສີ​ຂາ​ເຂົ້າ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເກັບ​ໄດ້ຈາກ​ຈີນ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທຳ​ນັ້ນ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ຫລາຍ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາທາງ​ການ​ຄ້າ​ຫລາຍຢ່າງທີ່ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່ນີ້. ໄປຮອດຈຸດ​ໃດ ຈຸດ​ນຶ່ງມັນ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຈັ່ງ​ຊີ້​ຢູ່​ແລ້ວ!"

ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ​ເວົ້າ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປັກ​ກິ່ງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້ານີ້ ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງວັນ ເພື່ອ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ໃນ​ເລື້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງທີ່​ເຊັນ​ນຳ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ​ຂອງ​ຈີນ ໃນ​ການເລື່ອນ​ການ​ຂຶ້ນ​ພາ​ສີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ອອກ​ໄປ​ອີກ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ, ດ້ານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ການລັກ​ເຈະ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັ​ດ ຫລື cyber theft ສຳ​ເລັດ​ລົງ​ພາຍ​ໃນ 90 ວັນ ແລະ​ງົດ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່ໄວ້​ກ່ອນ ໃນ​ເວ​ລານີ້. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າຖ້​າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຫາກບໍ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່ເປັນໜ້າ​ພໍ​ໃຈ​ແລ້ວ ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກໍຈະ​ຂຶ້ນ​ພາ​ສີຕໍ່​ສິນ​ຄ້າຂອງຈີນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 200 ຕື້​ໂດ​ລາຈາກ 10 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 25 ເປີ​ເຊັນ.

ທ່ານ ທີມ ຄຸກ (Tim Cook) ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Apple ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ເພື່ອ​ເປີດ​ໂຕ​ສິນ​ຄ້າ​ໃໝ່ ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ຕຸ​ລາ, 2018 ໃນນະ​ຄອນ​ນີວຢອກ
ທ່ານ ທີມ ຄຸກ (Tim Cook) ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Apple ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ເພື່ອ​ເປີດ​ໂຕ​ສິນ​ຄ້າ​ໃໝ່ ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ຕຸ​ລາ, 2018 ໃນນະ​ຄອນ​ນີວຢອກ

ທ່ານ ທີມ ຄຸກ (Tim Cook) ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Apple ຕ້ອງ​ຕິ​ວ່າ ການ​ຫລຸດ​ລົງ ​ດ້ານ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ​ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕົນ ກໍ​ແມ່ນເປັນ​ຍ້ອນ​ສົງ​ຄາມ​ ​ການ​ຄ້າທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກຳ​ລັງ​ເຮັດຢູ່​ກັບ​ຈີນນັ້ນ.

ທ່ານ​ຄຸກ ຂຽນ​ວ່າ "ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ບາງ​ຢ່າງ​ໃນ​ຕະ​ຫລາດ​ຫລັກ ທີ່​ຫາກໍ່​ເລີ້ມ​ໂຜ່​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ກໍ່​ບໍ່​ ໄດ້ຄາດ​ຄິດ​ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ມີຄວາມສະ​ເທືອນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຂອງ​ການ​ຫລຸດ​ລົງທາງ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈີນ ທີ່​ເປັນຕະ​ຫລາດ​ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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