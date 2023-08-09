ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ ຮອດລະດັບສູງສຸດ ໃນເດືອນກໍລະກົດ

ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາໂລກກ່າວວ່າ ສະເລ່ຍອຸນຫະພູມໂລກໃນເດືອນກໍລະກົດ 2023 ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເປັນສະຖິຕິສູງສຸດກວ່າເດືອນໃດໆ.
“ເດືອນນີ້ຄາດວ່າຈະຮ້ອນຂຶ້ນຢູ່ປະມານ 1.5 ອົງສາເມື່ອທຽບໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍຂອງປີ 1850 ຫາ 1900. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຄ່າສະເລ່ຍຂອງຊ່ວງເວລາກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ," ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ຊາແມນທາ ເບີເກັສສ໌ (Samantha Burgess), ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໜ່ວຍງານຕິດຕາມການປ່ຽນ ແປງຂອງສະພາບອາກາດ Copernicus ຢູ່ສູນພະຍາກອນອາກາດໃນໄລຍະ ກາງຂອງສະຫະພາບຢູຣົບ.
ການວັດແທກຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1850, ແຕ່ບໍ່ຮອດປີ 1880 ທີ່ນັກວິ ທະຍາສາດໄດ້ເລີ່ມປະເມີນອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຂອງດາວເຄາະໝົດທັງດວງ.
ທ່ານນາງ ເບີເກັສສ໌ (Burgess) ກ່າວວ່ານັກວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາບັນທຶກທາງ ປະຫວັດສາດ ແລະ ພູມອາກາດໃນຍຸກດຶກດຳບັນ (paleoclimate) ແລະ ພຣັອກຊີ (proxy) ຫຼືຕົວຢ່າງ ຈາກແຮ່ຕະກອນໃນຖ້ໍາ ແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກາຍ ເປັນປູນເຊັ່ນ ປະກາລັງ ແລະເປືອກຫອຍ, ພົບວ່າບັນທຶກການສັງເກດການມີ ອາຍຸຕ່າວຄືນໄປຫຼາຍສິບພັນປີ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນຫຼາຍແສນ ປີ.