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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານຈູ​ລີອາ​ນີ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ​​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນ ​ໃຫ້ທະນາຍ ​ທີ່ຈ່າຍເງິນ ໃຫ້​ດາວ​ໂປ້​

​​​​​​​​​​ອະດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ທ່ານຣູດີ ຈູ​ລີອາ​ນີ (Rudy Giuliani) ໄປຮອດໄປເຖິງສະໜາມກອັຟເບສມິນເຕີ (Bedminster), ນິວຢອກ, 20 ພະຈິກ 2016,

ອະດີດ ​ເຈົ້າ​ຄອງນະຄອນ​ນິວຢອກ ທ່ານຣູດີ ຈູ​ລີອາ​ນີ ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນ ​ໃຫ້​ແກ່​ທະນາຍຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ຈຳນວນ
130 ພັນ​ໂດ​ລາ ທີ່​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ດາວ​ໂປ້​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ເງົາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປິດ​ປາກ​ງຽບ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
ກ່າວຫາວ່ານາງມີ​ຄວາມສຳພັນທາງຊູ້ສາວກັບ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ປີ 2006 ນັ້ນ.

ທ່ານຈູ​ລີອານີ​ ຜູ້​ຊຶ່ງຫາ​ກໍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄະນະ​ທີມ​ກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣຳ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ອົງການຂ່າວຟັອກ​ສນິວສ໌ ໃນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ “ບໍ່​ໄດ້​ຮູ້ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​
ລະອຽດ​ຂອງ​ເລື່ອງນີ້, ​ເທົ່າ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຊາບ, ​ແຕ່​ທ່ານ​ຮູ້ກ່ຽວກັບ​ການ​ຕົກລົງໂດຍ​
ທົ່ວ​ໄປ.”

ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດວ່າທ່ານບໍ່ມີ​ຄວາມສຳພັນທາງຊູ້ສາວ​ກັບ​ນາງສຕອມ​ມີ ດານ​ຽລ ​
ແລະ ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ເວລາ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຖາມ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ນັ້ນ
ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຕອບວ່າ “ບໍ່​ຊາບ.”

ນາງ​ດາ​ນຽລ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຟ້ອງ​ ທັງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ​ທີ່​ພົວພັນກັບ​ການ​ຈ່າຍ​
ເງິນ​ນີ້. ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ນາງ​ດາ​ນຽລ ທ່ານ​ໄມໂກ​ ອາ​ວີ​ແນັຕຕີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​
ທີ່​ທ່ານຈູ​ລີອານີ​ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​“ຄວນຈະ​ມີ​ຄວາມ​
ໂກດ​ແຄ້ນ.”

ພາບຈັດຮວມກັນ ຈາກຊ້າຍ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ (Donald Trump), ທະນາຍຄວາມໂມໂກຄ໌ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ແລະດາວໂປ້ສະແດງຮູບເງົາ ນາງສຕອມມີ ດານຽລ
ພາບຈັດຮວມກັນ ຈາກຊ້າຍ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ (Donald Trump), ທະນາຍຄວາມໂມໂກຄ໌ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ແລະດາວໂປ້ສະແດງຮູບເງົາ ນາງສຕອມມີ ດານຽລ

“ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ທັງຫຼາຍ ໂດຍໄດ້
ມີການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້​ຮັບຟັງ​ເລື່ອງຂີ້ຕົວະ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈ່າຍເງິນ ຈຳນວນ
130 ພັນໂດ​ລາ ​ແລະ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳຊາບ, ​ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ຮູ້​ເລື່ອງ ​
ແລະທ່ານ​ໄດ້​ກະທຳ​ຫຍັງ​ແດ່ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວພັນ​ຂອງ​ເລື່ອງ​ນີ້,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ​
ທ່ານອາ​ວີ​ແນັຕຕີ ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ທາງທວິດ​ເຕີ.

​ໃນຕອນເຊົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ
ກ່ຽວ​ກັບ​ທາງ​ຄະນະ​ທີມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງຕົນ​.

ທ່ານ ​ແອັມ​ເມັດ ​ຟລາດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເຄີຍເຮັດວຽກແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ
ປະທາ ນາທິບໍດີ​ບິ​ລ ຄລິນ​ຕັນ ຈາກ​ການຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ແລະນອກນັ້ນ ຍັງເປັນທະນາຍ
ຄວາມຄົນສຳຄັນ​ຂອງ​ຄະນະທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ
​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ຈອຣ໌ຈ ດັບເບິລຢູ ບຸຊ ​ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ 2 ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ມາຮັບໜ້າທີ່ແທນທ່ານ ທາຍ ຄັບ.

“ທ່ານ ​ແອັມ​ເມັດ ​ຟລາດ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຄະນະ​ພະນັກງານ​ ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ເພື່ອ​ເປັນ
​ຕົວ​ເ​ເທ​ນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ຕໍ່ສູ້ກັບ​ການ​ຕາມ​ລ່າ
​ຫາເລື່ອງຈັບຜິດທີ່ພົວພັນ​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ທາຍ ຄັບ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໝູ່​ຂອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ ​ແລະ​ກໍເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ດີ​ຫຼາຍ ຈະ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳນານ​ແລ້ວ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ນີ້,” ​
ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາບີ ແຊນ​ເດີຣ໌ສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ
​ສະບັບ​ນຶ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ດາວໂປ້ສະແດງຮູບເງົາ ນາງສຕອມມີ ດານຽລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຂ້າງນອກສານລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນນິວຢອກ, 16 ເມສາ 2018.
ດາວໂປ້ສະແດງຮູບເງົາ ນາງສຕອມມີ ດານຽລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຂ້າງນອກສານລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນນິວຢອກ, 16 ເມສາ 2018.

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