ມັນໄດ້ເປັນຫົນທາງທີ່ຍາວ ແລະ ແປກ ສຳລັບທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານີ, ໄອຍະການຫົວຈັດ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີຊື່ສຽງໃນຖານະເປັນ “ເຈົ້າເມືອງຂອງ ອາເມຣິກາ” ສຳລັບການນຳພາຂອງ
ລາວໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001.
ຄັ້ງນຶ່ງທ່ານເອງກໍເຄີຍຖືກພິຈາລະນາດັ່ງກັບ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກ
ຣີພັບບລີກັນທີມີຄວາມຫວັງ, ທ່ານ ຈູລີອານີ ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຕອບ
ໂຕ້ຄືນການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານເປັນບຸກຄົນສຳຄັນໃນ ຂ່າວນອງນັນສາກົນທີ່ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງ.
ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຈູລີອານີ ອາຍຸ 65 ປີ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງກັບ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກປະເທດ ຢູເຄຣນ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກ
ຊວນໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດນັ້ນ ເປີດການສືບສວນສອບສວນທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ອະ
ດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ, ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບ
ເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການຂອງບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູເຄຣນ
ເອີ້ນວ່າ ບູຣິສມາ ໂຮລດິງສ໌ (Burisma Holdings).
ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານ ຈູລີອານີ ກໍໄດ້ຜັກດັນສຳລັບການສືບສວນສອບສວນຕ່າງຫາກ
ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືທີ່ຖືກກ່າວຫາ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ກັບ ຄະນະໂຄສະນາ
ຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016, ໂດຍແນະນຳວ່າ
ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການພິສູດ
ຫຼັກຖານ.
ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ
ທຣຳ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2020, ແລະ ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂັນທີ່ມີລາຍ
ງານວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ທ່ານ ຈູລີອານີ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເອົາການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວນີ້ຕາມຄວາມສາມາດທີ່ທ່ານມີ ໃນຖາ
ນະເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີ.