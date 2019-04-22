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ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ ​ຫົວ​ໜ​້າ ບໍ​ລິ​ສັດລົດນິສັນ ຖືກ​ຈັບ​ອີກ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃໝ່

ລົດ​ທີ່​ນຳ​ພາ ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ​ບໍ​ລິ​ສັດ ລົດນິສັນ ທ່ານ ຄາ​ລັອ​ສ ກ​ອນ ຫຸ້​ມ​ລ້ອມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ວັນ​ທີ 6 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍ​ະການຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ຕັດສິນໃສ່​ຄຸ​ກອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ​ບໍ​ລິ​ສັດ
ລົດນິສັນ ທ່ານ ຄາ​ລັອ​ສ ກ​ອນ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ໃໝ່​ເລື້ອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື ພາຍ​ໃຕ້​
ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ບັນ​ດາບໍລິສັທັງຫລາຍ.

ການ​ກ່າວ​ຫາ​ໃໝ່ໄດ້​ປະ​ກາດໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ ​ຕ້ານ​ທ່ານ ແລະ​ເປັນ​ມື້​ທີ່​ໄລ​ຍະ​ການ​ກັກ
​ໂຕທ່ານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້​ໄດ້​ໝົດກຳ​ນົດ​ລົງ.

ທ່ານກອນ ອາ​ຍຸ 65 ປີ​ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ໃນ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສວ່າ
ວາງ​ແຜນ​ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເລື້ອງ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງທ່ານ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນິ​ສ​ສັນ ປະ​ມານ 50
ເປີ​ເຊັນ ລະ​ຫວ່າງ ປີ 2010 ແລະ​ 2015.

ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກປະ​ກັນ​ໂຕອອກມາຄ້ວຍເງິນຄໍ້າປະກັນ 9 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ
ເພື່ອລໍ​ຖ້າ​ການ​ດຳ​ເນີ​ນ​ຄະ​ດີ ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບຄືນ​ອີກໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​
ການ​ກ່າວ​ຫາ​ໃໝ່​ວ່າ ​ສາ​ຂາບໍ​ລິ​ສັດ​ລົດ​ຍົນ ນິ​ສ​ສັນ ​ໄດ້ໂອນ​ເງິນ 2 ລ້ານ 5 ແສນ​ໂດ​ລາ​
ອອກຈາກ 5 ລ້ານ​ໂດ​ລ​າ ​ຈາກ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ລົດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງຢູ່ປະ​ເທດໂອມານ ໄປ​ຫາ​ບໍ​ລິ​ສັດ
​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ທັງ​ໝົດ​ໂດຍ ທ່ານ ​ກອນ​ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໂຕ.

ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ກ່າວ​ຫາທັງ​ໝົດທີ່ວ່ານັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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