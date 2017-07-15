ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ເຢຍຣະມັນ ຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນ ຂອງຕົນ 2 ຄົນ ຖືກແທງຕາຍ ຢູ່ ອີຈິບ

ລົດຈັກຄັນນຶ່ງ ແລ່ນກາຍລົດຕຳຫຼວດ ທີ່ຈອດຢູ່ໂຮງໝໍ ເມືອງ El Salam ຫຼັງຈາກ ມີການແທງກັນຕາຍ ທີ່ເມືອງ Hurghada ປະເທດອີຈິບ. (15 ກໍລະກົດ 2017)

ເຢຍຣະມັນ ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ຕົນ 2 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ແທງ​ຕາຍ ໃນການ
​ໂຈມ​ຕີ ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ ຢູ່​ເມືອງ​ຕາກ​ອາກາດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ອີ​ຈິບ.

​ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຢຍຣະມັນ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ
​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫຼົດ​ໃຈ ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ວ່າ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຢຍຣະມັນ 2
ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ທີ່​ເມືອງ Hurghada.”

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແມ່ຍິງໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ເວລາຜູ້​ໂຈມ
​ຕີ​ໄດ້ລອຍ​ຂຶ້ນຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ແດງ​ມາ.

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຈິບ​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ໂຈມ​ຕີ​ຖືກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ ຈັບ​ໂຕ​ໄວ້​ແລ້ວ.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກະຊວງ​ກາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຢຍຣະມັນ​ເວົ້າວ່າ “ອີງ​ຕາມ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ
​ຮູ້​ແລ້ວ ການ​ໂຈມ​ຕີນີ້ ​ແມ່ນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງທ່ຽວ​ຊາວ​
ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ​ ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ທີ່ບໍ່​ດີແບບ​ໂຈນ​ຜູ້ຮ້າຍ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​
ພວກ​ເຮົາ​ເສຍ​ໃຈ ຢ້ານ​ກົວ ​ແລະ​ໂກດ​ແຄ້ນ.”

ນ​ອກນັ້ນ​ແລ້ວ ຍັງ​ມີ​ອີກ 4 ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ.

ເມືອງ Hurghada ​ເປັນ​ເມືອງ​ຕາກ​ອາກາດ​ແຄມ​ທະ​ເລ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ສູງ​ທີ່​
ສຸດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຢູ​ໂຣບ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG