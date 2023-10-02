ເຢຍຣະມັນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຈີນ ສຳລັບຂອບການປັບປ່ຽນໂຄງຮ່າງໜີ້ສິນຂອງກຸ່ມ G20 ຕໍ່ບັນດາປະເທດທຸກຈົນ ຢູ່ໃນຖະແຫລງ ການຮ່ວມ ຫລັງຈາກສົນສົນທະນາດ້ານການເງິນຢູ່ໃນນະຄອນແຟຣງເຝິດ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
“ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຄວາມຈິງທີ່ຝ່າຍຈີນ ຍັງໝັ້ນໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການຮ່ວມ ເພາະວ່າການແກ້ໄຂບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກຈີນ ທີ່ເປັນຜູ້ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການເມືອງຂອງໂລກ” ທີ່ລັດຖະມົນຕີການເງິນເຢຍຣະມັນ ທ່່ານຄຣິສຕຽນ ລິນເດີ ໄດກ່າວໃນວັນອາທິດ ຫລັງຈາກພົບປະກັບຮອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານເຫ ລີເຟັງ.
ຕ່າງຝ່າຍກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີິ້ມເຕີມກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສຳລັບຂອບການປັບປ່ຽນໂຄງຮ່າງຄືນ ແລຖະແຫລງການຮ່ວມກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ.
ແຫລ່ງຂ່າວນຶ່ງໄດ້ບອກອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໃນເດືອນເມສາ ວ່າຈີນໄດ້ເປັນທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ທີ່ຈະຍົກເລີກຄຳຮຽກຮ້ອງສຳລັບບັນດາທະນາຄານພັດທະນາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫລາຍເພື່ອແບ່ງປັນການສູນເສຍໄປຕາມບັນດາຜູ້ໃຫ້ສິນເຊື່ອອື່ນໆໃນໜີ້ສິນອະທິປະໄຕ ໃນການປັບປ່ຽນໂຄງຮ່າງສຳລັບບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຈົນ.
ຍງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໃນທັນທີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ເທື່ອວ່າ ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່.