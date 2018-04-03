ຄະນະໄອຍະການເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານປະຈຳຂົງເຂດ ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການສົ່ງ
ອະດີດຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນຄາຕາໂລເນຍ ທ່ານຄາລ ປຸຍເດີມົງ (Carles Puig-
demount) ຜູ້ຊຶ່ງປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາກໍ່ກະບົດ ໃນສະເປນ ຍ້ອນຈັດໃຫ້ມີການລົງ
ປະຊາມະຕິເພື່ອເປັນເອກກະລາດນັ້ນ.
ທ່ານ ປຸຍເດີມົງ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຫລົບໜີຈາກສະເປນ ໄປຍັງແບລຈ້ຽມ ຫຼັງຈາກ
ການລົງຄະແນນປ່ອນບັດແລ້ວນັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ໄດ້ຖືກກັກຂັງທີ່ເຢຍຣະມັນ ນັບຕັ້ງແຕ່
ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນວັນທີ 25 ມີນາຜ່ານມານີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດ ກັບເວັບໄຊຂ່າວຂອງເຢຍຣະມັນວ່າ ພວກທີ່ຕ້ອງ
ການເປັນເອກກະລາດ ໃນຂົງເຂດທາງພາກເໜືອຂອງສະເປນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພວກກໍ່ອາ
ຊະຍາກຳ.
“ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ ມັນແມ່ນການ
ກໍ່ອາຊະຍາກຳບໍ? ພວກເຮົາ ກໍໃຊ້ການປ່ອນບັດ ມັນເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳບໍ?”
ຊຶ່ງທ່ານປຸຍເດີມົງ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ໃນການໃຫ້ສຳພາດໃນຫ້ອງຂັງນັ້ນ. ທ່ານຍັງກ່າວ
ຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຖືກເລືອກໂດຍປະຊາຊົນ ເພາະນັ້ນ ອັນໃດລະ ທີ່ມີບັນຫາ
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຂອງສະເປນ? ເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເລີ່ມການເມືອງ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເມືອງລະ?”
ອົງການຂ່າວຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານປຸຍເດີມົງ ແມ່ນໄດ້
ຂໍອຸທອນຕໍ່ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດຂອງສະເປນ ທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີທ່ານ ໃນຂໍ້
ຫາກະບົດນັ້ນ. ທະນາຍໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ຂໍ້ຫາທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານປຸຍເດີ
ມົງ ແມ່ນເປັນຜູ້ຍຸຍົງສົ່ງເສີມ ໃຫ້ລຸກຮືຂຶ້ນ ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມ
ຮຸນແຮງໃດໆກໍຕາມ ທີີ່ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກການລົງປະຊາມະຕິ ແມ່ນເປັນຄະດີອັນນຶ່ງ
ອີກຕ່າງຫາກ ແລະວ່າມັນບໍ່ເປັນການຍຸຕິທຳ ທີ່ຈະເອົາມາຮວມໃສ່ຂໍ້ຫານີ້.
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