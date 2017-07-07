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ຫລາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຂະນະ ທີ່ຕໍາຫລວດເຢຍຣະມັນປະທະກັນກັບພວກເດີນ
ຂະບວນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ເມືອງ Hamburg ໃນຂະນະທີ່ມີການເດີນຂະບວນປະ
ທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫລື G-20.
ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງຕ້ານກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງເສດຖະກິດຂອງ
ກຸ່ມ G-20 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແລະວັນເສົາມື້ອື່ນ.
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລທຣໍາ ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຂອງເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດ ວານນີ້ ຢູ່ນັ້ນ
ພວກປະທ້ວງຫລາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນໄປໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ຕະຫລາດຂາຍປາ ທີ່ເປັນສະ
ຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ຢູ່ເມືອງ Hamburg ແລະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຕໍາຫລວດ, ຊຶ່ງບາງຄົນ
ໃນນັ້ນ ກໍໄດ້ແກ່ວງແກ້ວໃສ່ຕໍາຫລວດ. ແລະຕໍາຫລວດ ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການສີດ
ນໍ້າແຮງໆ, ສີດສະເປໝາກເຜັດໃສ່ ແລະເອົາຄ້ອນຕີພວກປະທ້ວງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ຕໍາຫລວດເກືອບຮອດ 75 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນ
ຕອນແລງວານນີ້ ຊຶ່ງສາມຄົນໃນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ເພື່ອໄປຮັບການປິ່ນປົວ. ນັກບິນ
ເຮລີຄອບເຕີ້ຈຳນວນນຶ່ງຂອງຕຳຫຼວດ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຕາຍ້ອນຖືກແສງແລເຊີ້ຂອງ
ພວກປະທ້ວງ.
ມີນາຍແພດຫລາຍຄົນກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ພວກປະທ້ວງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນ
ຂະນະທີ່ມີການເດີນຂະບວນຢູ່ນັ້ນ.
ວີດິໂອສາກນຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກປະທ້ວງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ກໍາລັງໃຊ້ວັດຖຸກໍ່ສ້າງ
ແລະຕັ້ງກອງໄຟນ້ອຍໆ ຢູ່ຕາມຖະໜົນເສັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອຕັນທາງໄວ້. ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການທໍາລາຍຊັບສິນບາງບ່ອນ ຊຶ່ງລວມມີການຈູດລົດ ແລະທຸບແກ້ວ
ປ່ອງຢ້ຽມຂອງຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ.
ຕໍາຫລວດເມືອງ Hamburg ຍັງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ Twitter ອີກວ່າ ພວກປະທ້ວງ
ໄດ້ ແກວ່ງ "ແກ້ວແລະສິ່ງຂອງຕ່າງໆ" ໃສ່ເຂົາເຈົ້າ.
ອີງຕາມຕໍາຫລວດ, ລວມທັງໝົດແລ້ວ ຄາດວ່າຈະມີຫລາຍກວ່ານຶ່ງແສນຄົນ ໄປເມືອງ
Hamburg ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງປະມານ 8 ພັນຄົນໃນນັ້ນຖືວ່າ
ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພວກທີ່ມາຈາກກຸ່ມອຽງຊ້າຍ ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຢູໂຣບ.
ເມືອງທ່າເຮືອຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ເພີ້ມກໍາລັງຂອງຕໍາຫລວດຂອງຕົນ
ໂດຍການເສີມກໍາລັງທີ່ເອົາມາຈາກທົ່ວປະເທດ ແລະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດ 20,000 ຄົນ
ປະຈໍາການຢູ່ ເພື່ອທໍາການລາດຕະເວນຢູ່ຕາມຖະໜົນ, ຕາມທ້ອງຟ້າ ແລະເຂດນ່ານນໍ້າ
ຂອງເມືອງ Hamburg.
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