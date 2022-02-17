ເຢຍຣະມັນຈະເລີ້ມຫລຸດຜ່ອນຂໍ້ຈຳກັດສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽກວັບໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງຕົນ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຕິດແປດ ຈາກ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນ
ໃໝ່ໂອໄມຄຣອນຫຸລດລົງ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບແຜນການໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຍົກເລີກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ໃນສາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ຮ້ອງວັນທີ 20 ມີນາ ວ່າເປັນ “ວັນແຫ່ງເສລີພາບ.”
ການຕັດສິນໃຈຂອງເຢຣະມັນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານອອສເຕຣຍ ແລະສວິດເຊີແລນ ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍຢ່າງ ເຖິງແມ່ນວ່າໄວຣັສຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວຢູ່ກໍຕາມ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຮົງກົງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃຫ້ “ເອົາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ” ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດທີ່ນຳໜ້າ ໂດຍສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ຫຼັງຈາກຫົວ
ໜ້າບໍລິຫານ ຮົງກົງ ທ່ານນາງແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam) ໄດ້ຕັດສິນໃຈວາງມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນການຄວບຄຸມໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ຫົວໜ້າບໍລິຫານຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃ ນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະວາງມາດຕະການປິດເມືອງທັງໝົດ ຢູ່ໃນສູນກາງການເງິນ ເພື່ອຮັບມືກັບການຕິດແປດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃໝ່ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ປະກາດວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 1,600 ກໍລະນີໃໝ່ໃນການຕິດໂຄວິດ-19 ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໂຕເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ 2,071 ກໍລະນີ.
ທ່ານນາງແລມໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ຄື້ນຟອງທີຫ້າ ໄດ້ສາງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ໃຫ້ແກ່ຮົງກົງ.”
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