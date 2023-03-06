ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ, ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ກ່າວວ່າ ມັນຈະມີ “ຜົນຕາມມາ” ຖ້າຈີນສົ່ງອາວຸດໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ເພື່ອເຮັດສົງຄາມຂອງມົສກູ ໃນຢູເຄຣນ, ແຕ່ທ່ານກໍມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີ ວ່າປັກກິ່ງຈະຫຼີກລ້ຽງການກະທຳດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານໂຊລສ໌ ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ທີ່ອອກອາກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສອງມື້ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ຈີນອາດຈະອອກຈາກການເປັນຜູ້ຢືນເບິ່ງຢູ່ຂ້າງນອກ ແລະເລີ້ມຈັດສົ່ງອາວຸດ ແລະລູກປືນໃຫ້ແກ່ມົສກູ. ກ່ອນການເດີນທາງຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ໂຊລສ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັກກິ່ງຫຼີກລ້ຽງການສົ່ງອາວຸດ ແລະ ກົງກັນຂ້າມໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຕົນ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ຣັດເຊຍຖອນທະຫານອອກຈາກຢູເຄຣນ.
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍ CNN ວ່າ ທ່ານສາມາດວາດພາບ ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົງໂທດຈີນ ໄດ້ບໍ ຖ້າວ່າຈີນຊ່ວຍຣັດເຊຍ ທ່ານໂຊລສ໌ ຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະມີ ຜົນຕາມມາ, ແຕ່ດຽວນີ້ ພວກເຮົາຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ພວກເຮົາຢາກບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເລື້ອງນີ້ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນ, ແລະ "ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຫວັງ ໃນແງ່ດີຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາ ໃນກໍລະ ນີນີ້, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ (ມັນໄປ) ແລະພວກເຮົາກໍຕ້ອງມີຄວາມລະ ມັດລະວັງຫຼາຍ."
ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຜົນຕາມມາທີ່ວ່ານັ້ນ. ເຢຍຣະມັນ ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູໂຣບ ແລະຈີນແມ່ນຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດພຽງຜູ້ດຽວຂອງປະເທດນັ້ນ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ເມື່ອກັບຄືນໄປເຢຍຣະມັນແລ້ວ ທ່ານໂຊລສ໌ ຖືກຖາມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຫຼັງຈາກ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ພົບກັບ ປະທານກໍາມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢນ (Ursula von der Leyen) ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຫຼັກຖານ ທີ່ແນ່ນອນ ຈາກສະຫະລັດບໍ່ ວ່າຈີນກໍາລັງພິຈາລະນາການຈັດສົ່ງອາວຸດ ແລະ ຖາມ ວ່າ ທ່ານຈະສະຫນັບສະຫນຸນການລົງໂທດຕໍ່ປັກກິ່ງ ຫຼືບໍ່ ຖ້າຈີນຊ່ວຍປະກອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ.
ທ່ານາຍົກຕອບວ່າ "ພວກເຮົາຫມົດທຸກຄົນເຫັນດີນຳກັນວ່າ ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງອາວຸດ ແລະລັດຖະບານຈີນກໍກ່າວວ່າຕົນ ຈະບໍ່ຈັດສົ່ງໃຫ້ຈັກເທື່ອ." "ນັ້ນແມ່ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ ແລະພວກເຮົາກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງຢູ່."
ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການລົງໂທດເລີຍ.