ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານໂຊລສ໌ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາເພີ່ມຕື່ມ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຊຸດຍອດຢູເຄຣນ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍລະມັນທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຍິນດີກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ (Saudi) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ເພື່ອຢຸດຕິການສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ທາງດ້ານການທູດຕື່ມອີກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກປະມານ 40 ປະເທດ, ລວມທັງຈີນ, ເຢຍຣະມັນ, ອິນເດຍແລະສະຫະລັດ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ນະຄອນເຈດດາ (Jeddah), ເຖິງແມ່ນວ່າຣັດເຊຍຈະບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ໂຊລສ໌ (Scholz) ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດຊ່ວງລະດູຮ້ອນປະຈຳປີກັບສະຖານນີໂທລະພາບເຢຍຣະມັນ ຊີດີເອຟ ZDF ວ່າ "ມັນເປັນເລື້ອງສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ໄປ, ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫ້ຣັດເຊຍ ຮັບຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ເດີນທາງຜິດ ແລະ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຖອນທະຫານອອກ ແລະເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບເປັນໄປໄດ້".
ການເຈລະຈາສາກົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ສັນຕິພາບຍັງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໂກເປັນເຮເກັນ (Copenhagen) ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂຊລສ໌ (Scholz) ເອີ້ນການເຈລະຈາຢູ່ເດັນມາກ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປຶກສານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດວ່າ, "ພິເສດຫຼາຍ."
"ກອງປະຊຸມເຫລົ່ານັ້ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະເປັນພຽງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ," ທ່ານ ໂຊລສ໌ (Scholz) ກ່າວ.
ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພໍໃຈ” ກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊາອຸດີ (Saudi) ໃນລະຫວ່າງທີ່ກີຢິບ (Kyiv) ພະຍາຍາມລະດົມການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ແຜນການສັນຕິພາບ 10 ຂໍ້ຂອງຕົນ ເຊິ່ງຮວມທັງການຖອນທະຫານຣັດເຊຍອອກຈາກດິນແດນຢູເຄຣນຢ່າງສົມບູນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ມົສກູ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຈະເປັນໄປໄດ້ກໍພຽງແຕ່ຖ້າກີຢິບ (Kyiv) ຍອມຈຳນົນຫຼືວາງອາວຸດເທົ່ານັ້ນ.