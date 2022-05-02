ເຢຍຣະມັນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຫັນຕົນເອງອອກຈາກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຟອສຊິລ ຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດິບຂອງຣັດເຊຍພາຍໃນທ້າຍລະດູຮ້ອນນີ້.
ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບອາກາດທ່ານ ໂຣເບີດ ຮາເບັກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູໂຣບໄດ້ຫຼຸດຮຸ້ນສ່ວນຂອງການນຳເຂົ້າພະລັງງານຣັດເຊຍເປັນ 12 ເປີເຊັນສຳລັບນ້ຳມັນ, 8 ເປີເຊັນສຳລັບຖ່ານຫີນ ແລະ 35 ເປີເຊັນສຳລັບແກັສທຳມະຊາດ. ເຢຍຣະມັນແມ່ນໄດ້ຖືກກົດດັນຢ່າງໜັກຈາກຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນຢູໂຣບເພື່ອຕັດການນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກຣັດເຊຍ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ຢູໂຣ, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍຕື່ມເຕີມ ໃຫ້ການເຮັດສົງຄາມຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານຮາເບັກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ບາດກ້າວທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດນີີ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ດຳເນີນການທັງໝົດ ແລະມັນຍັງໝາຍເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຖືກກະທົບໂດຍທັງເສດຖະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ. ແຕ່ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຢາກຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍຣັດເຊຍອີກຕໍ່ໄປ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທົ່ວສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະຫ້າມນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຣັດເຊຍ ລຸນຫຼັງການຕັດສິນໃຈຫ້າມການນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນຣັດເຊຍເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນສິງຫານີ້.
ເຢຍຣະມັນສາມາດທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ແລະ ຖ່ານຫີນຈາກປະເທດອື່ນໃນໄລຍະທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ, ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ “ການສິ້ນສຸດການເພິ່ງພາອາໄສການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດິບຣັດເຊຍພາຍໃນທ້າຍລະດູຮ້ອນນີ້ແມ່ນມີຄວາມເປັນຈິງ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງຂອງທ່ານ ຮາເບັກ.
ການຫັນເຢຍຣະມັນອອກຈາກແກັສທຳມະຊາດຂອງຣັດເຊຍແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ.
ກ່ອນຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນວັນທີ 24 ກຸມພານັ້ນ, ເຢຍຣະມັນໄດ້ຮັບແກັສທຳມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຣັດເຊຍຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ. ຮຸ້ນສ່ວນດັ່ງກ່າວຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 35 ເປີເຊັນ, ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມການຈັດຊື້ຈາກປະເທດນໍເວ ແລະປະເທດເນເທີແລນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຈາກຣັດເຊຍເພີ່ມເຕີມ, ເຢຍຣະມັນມີແຜນທີ່ຈະເລັ່ງການສ້າງສະຖານທີ່ສຳລັບແກັສທຳມະຊາດແຫຼວ, ຫຼື LNG. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ສະພາບອາກາດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຢຍຣະມັນແນເປົ້າທີ່ຈະນຳເອົາສະຖານທີ່ແກັສທຳມະຊາດ ຢູ່ເທິງນ້ຳມາປະຕິບັດການໄວສຸດແມ່ນປີນີ້ ຫຼືປີໜ້າ. ນັ້ນແມ່ນເສັ້ນເວລາທີ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ກະຊວງຮູ້ວ່າ “ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຈາກທຸກຄົນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.”