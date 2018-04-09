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ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ​ຂັບ​ລົດ​ຕູ້ ​ແລ່ນເຂົ້າ​ໄປ​ຕໍາ​​ຝູງຄົນ ຢູ່​ເມືອງ ​ມຸ​ນສ໌​ເຕີ ໃນ​ເຢຍຣະ​ມັນ ນັ້ນເທື່ອ

ຝູງຄົນພາກັນໄປໃຕ້ທຽນໄວ້ອາໄລແກ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໜ້າໂບດ ມຸ​ນສ໌​ເຕີ ຢູ່​​ໃນເມືອງ ​ມຸ​ນສ໌​ເຕີ (Muenster) ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດເຢຍຣະມັນ ໃນວັນທີ 8 ເມສາ, 2018 ນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງ ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງຂັບ​ລົດ​ຕູ້​ແລ່ນເຂົ້າ​ໄປ​ຕໍາ​​ຝູງຄົນ ທີ່​ສັງຫານ​ຊີວິດ​ຂອງ​ສອງ​ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີກ 20 ຄົນ​​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ

ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງ​ບໍ່ຮູ້​ສາ​ເຫດ​ເທື່ອ​ວ່າ ​ເປັນ​
ຫຍັງ​ຜູ້ຊາຍຊາວ​ເຢຍຣະ​ມັນ ອາຍຸ 48 ປີ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຈຶ່ງ​ຂັບ​ລົດ​ຕູ້​ແລ່ນເຂົ້າ​ໄປ​ຕໍາຝູງຄົນຢູ່ໃນ
ເມືອງ ​ມຸ​ນສ໌​ເຕີ (Muenster) ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້​ສັງຫານ​ຊີວິດ​ຂອງ​ສອງ​ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີກ 20 ຄົນໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ຊາຍທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່​ຄົນ​ນີ້ ​ຍິງ​ໂຕ​ເອງ​ຕາຍ​ ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຕູ້​ຄັນນັ້ນໃນ​ເວລາ​ຕໍ່ມາ. ພວກ​
ເຈົ້າໜ້າທີ່​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ​ໃນ​ຈໍານວນ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດເຈັບນັ້ນມີ 6 ຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາການ​ສາຫັດ.​

​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ຕໍາຫລວດເວົ້າອີກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ ກະທໍາ​
ການ​ດັ່ງກ່າວ​ໂດຍລໍາພັງ​ແຕ່​ຄົນ​ດຽວ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າອີກ​ເວົ້າວ່າ ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ຕໍາຫລວດ​ຮູ້​ດີ ​ເພາະວ່າ​ລາວ​ມີ​ປະຫວັດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ໄດ້​ສະ​ແດງອອກ​ມາ​ໃຫ້​ເພື່ອນ​ຢູ່​ເຮືອນ​ໃກ້​ຄຽງ​ເຫັນວ່າ​ ລາວມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ຢາກ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ຫົວໜ້າຕໍາຫລວດ​ຂອງ​ເມືອງມຸນສ໌​ເຕີ ທ່ານ ຮາ​ໂຈ ຄູ​ລິ​ສຄ໌ (Hajo Kuhlisch) ​ເວົ້າວ່າ ​ອາພາດ​ເມັນ​ຂອງ​ລາວ​ທັງ 4 ບ່ອນ ຊຶ່ງ​ສອງ​ບ່ອນ​ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ເມືອງມຸ​ນສ໌​ເຕີ (Muenster) ​ແລະ​ອີກ​ 2 ບ່ອນຢູ່​ເມືອງ​ແຊກ​ຊົນນີ (Saxony) ​ແລະ​ລົດ​ຂອງ​ລາວ​ຫລາຍຄັນ ​ໄດ້​ຖືກ​ກວດຄົ້ນຢ່າງ​ຖີ່​ຖ້ວນ.

ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຕູ້​ຄັນນັ້ນ, ຕໍາຫລວດ​ໄດ້ພົບເຫັນກະ​ໂພ​ກ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍທີ່ລາວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ລະ​ເບີດ, ປືນສັ້ນປອມ​ບອກ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ປືນ​ແທ້​ບອກ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ຜູ້ນັ້ນ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຍິງ​ຕົນ​ເອງ​ຕາຍ.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງພົບກະ​ໂພ​ກ​ເພີ້ມອີກ ​ແລະ“​ປືນອາກາ (AK)-47 ທີ່​ໃຊ້ການ​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ”
ບອກ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ແກ້ວ​ທີ່​ມີ​ອາຍ​ແກັສ ​ແລະກະປ໋ອງບັນຈຸນໍ້າມັນ​ແອັດ​ຊັງ ​ແລະ​ບັນຈຸ​ເຫລົ້າ
ກັ່ນຊີວະ​ພາບຫລາຍໆປ໋ອງຢູ່​ໃນ​ອາພາດ​ເມັນ​ທີ່​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນອາ​ໄສ​ຢູ່ ​ແຕ່​ກໍ​ບໍ່ຮູ້​ວ່າ ​ເປັນ​
ຫຍັງ​ສິ່ງຂອງ​ເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງເອົາໄປ​ເກັບ​ໄວ້ຢູ່ຫັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້​ວ່າ ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແມ່ນຍິງ​ຊາວ​ເຢຍຣະມັນ​ອາຍຸ 51 ປີ ທີ່​ມາ​
ຈາກ​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ຊາຍ​ໄວ 65 ປີ​ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ເມືອງບຣົກ​ເຄິນ (Broken)
ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ​ມຸ​ນສ໌​ເຕີນັ້ນ (Muenster) ນັ້ນ.

ທ່ານ ມາ​ເຄິສ ​ເລ​ວູ (Markus Lewe) ((pron: LAY vuh)) ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ມຸ​ນສ໌​ເຕີ ກ່າວ​
ຕໍ່ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ "ຊາວ​ເມືອງ​ມຸ​ນສ໌​ເຕີ​ພາກັນ​ໄວ້ອາ​ໄລສຳລັບເຫດ
ການ​ທີ່ໜ້າສະຫຍອງ​ຂວັນດັ່ງກ່າວນີ້" ​ໂດຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃຈ ​ຕໍ່ຄອບຄົວ
​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ນັ້ນ ​ແລະ​ອວຍພອນ​ໃຫ້​ພວກທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ ​ຟື້ນຄືນ​
ໂດຍໄວ.

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