ສະໜາມບິນທີ່ໃຫຍ່ສຸດບາງຈຳນວນ ແລະການເດີນທາງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ເຢຍຣະມັນ
ອາດປະເຊີນໜ້າກັບການນັດຢຸດງານ ໂດຍພວກພະນັກງານຮັກສຄວາມປອດໄພໃນ
ວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້.
ສະຫະພັນການຄ້າເຢຍຣະມັນເວີຣດີ ໃນວັນອາທິດວານມາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການຮຽກ
ຮ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນຮວມທັງສະໜາມບິນນະຄອນມິວນິກ ແລະຮຳເບີຮກ໌ ເພີ້ມທັງສະໜາມ
ບິນໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດໃນນະຄອນແຟຣງເຝີດ.
ການຍ່າງອອກຈາກວຽກນຶ່ງມື້ຍັງຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ອຶ່ນນີ້ ຢູ່ສະໜາມ
ບິນນ້ອຍກວ່າທີ່ ແຮນໂອເວີ ບຣີແມນ ແລັບຊິກ ຮາລເລ ແດຣນສເດນ ແລະເອີເຝີດ.
ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າ
ຈ້າງຢ່າງນ້ອຍ 23 ໂດລາ 10 ເຊັນ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ບັນດາບໍລິສັດຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າ ຈຳນວນນດັ່ງກ່າວຈະຈຳກັດການຂຶ້ນ 30 ເປີເຊັນ ໃນບາງ
ກໍລະນີ.
ອາທິດແລ້ວນີ້ ການປະທ້ວງຂອງພວກພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ມີການລົບລ້າງຫຼາຍກວ່າ 640 ຖ້ຽວບິນຢູ່ສະໜາມບິນດູແອັສເຊີລດອຣຟໂກໂລຍ
ແລະສະຕຸບກາຣຕ໌.
ລູຟທັນຊາ ແມ່ນສາຍການບິນທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ ກ່າວວ່າຕົນຄາດວ່າຈະເປັນ
ຜົນກະທົບ “ຄັ້ງໃຫຍ່”
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