ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດແມ່ນຕົ້ນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບບັນທຶກສຽງການໂທລະສັບລະຫວ່າງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກອງທັບ ເຢຍຣະມັນ ທີ່ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ການນຳສົ່ງອາວຸດໄລຍະໄກໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ໂດຍໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບລະບົບການສື່ສານຂອງລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.
ໃນບັນທຶກສຽງ, ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍໂຄສົກຂອງໂທລະພາບຊ່ອງ Russia Today ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ເຢຍຣະມັນ 4 ຄົນ, ລວມທັງຫົວໜ້າກອງທັບອາກາດ, ປາກົດວ່າ ໄດ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບການສະໜອງລູກສອນໄຟ ໂທຣັສ ໄປໃຫ້ກີຢິບ.
ລັດຖະບານ ເບີລິນ ບໍ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ຄວາມແທ້ຈິງຂອງບັນທຶກສຽງນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ບໍຣິສ ປິສຕໍຣຽສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເບີລິນ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ລະບົບການສື່ສານຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.”
ທ່ານ ປິສຕໍຣຽສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ການລົມໂທລະສັບນັ້ນ ຍັງຖືກອັດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງກອງທັບອາກາດ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງແອັບພລີເຄຊັ້ນອັນນຶ່ງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນການກົດປຸ່ມໂທລະສັບທີ່ປອດໄພດັ່ງທີ່ຖືກອະທິບາຍໄວ້. ອີງຕາມຄວາມຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ, ຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນປະເທດ ສິງກະໂປ. ລາວຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສັນຍານເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຕົວຢ່າງໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ຜ່ານສັນຍານເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປີດກວ້າງ.”
ບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນດຽວກັນກັບງານສົ່ງສະການຂອງມື້ລາງຝ່າຍຄ້ານທາງການເມືອງຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍໃນຄຸກ ຂົ້ວໂລກເໜືອ ເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
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