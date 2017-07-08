ທ່ານໝໍ ເຢຍຣະມັນ ແລະ ສຫລ ຈະກວດ ທ່ານ ຫລິວ ສ່ຽວໂບ້

ສະຫະລັດພວມຈັດແຈງ ທີ່ຈະສົ່ງທ່ານໝໍອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ໄປປະເທດຈີນເພື່ອກວດ
ເບິ່ງທ່ານ ຫລິວ ສ່ຽວໂບ້ ນັກຄັດຄ້ານລັດຖະບານທີ່ພວມລົ້ມປ່ວຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ
ໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບໃນປີ 2010 ເວລາທ່ານຖືກຄຸກ ຍ້ອນ “ການຕໍ່ສູ້ມາເປັນ
ເວລາດົນນານແລະບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງທ່ານເພື່ອສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນຸດໃນ
ປະເທດຈີນ.
ທ່ານນາງ Anna Richey-Allen ໂຄສົກ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກຳລັງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ສຳລັບການເດີນທາງ ຂອງ ນັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານການ
ແພດຂອງອາເມຣິກັນທ່ານນຶ່ງໄປປະເທດຈີນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈີນອະນຸຍາດ
ໃຫ້ພວກທ່ານໝໍເຫຼົ່ານີ້ ພົບກັບທ່ານຫລິວ ໂດຍປາສະຈາກອຸບປະສັກໃດໆ.”
ທ່ານຫລິວ ອາຍຸ 61 ປີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 11 ປີ ໃນປີ 2009 ຍ້ອນ “ຍຸຍົງໃຫ້
ມີການໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດຂອງລັດ” ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຊ່ອຍຂຽນ ໜັງສືຮ້ອງຮຽນ ທີ່ຮູ້ກັນ
ໃນນາມກົດບັດ 08 ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການປະຕິຮູບ ປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານການແພດ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ເພື່ອໄປ
ເຂົ້າໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງທີ່ເມືອງເຊັນຢາງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຈີນ ເພື່ອຮັບ
ການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງຕັບຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ທ່ານຫລິວ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ທີ່ໂຮງໝໍ Teaching Hospital ໝາຍເລກນຶ່ງ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດຈີນ ບ່ອນທີ່ຫ້ອງນຶ່ງ ຢູ່ຊັ້ນ 23 ຂອງໂຮງໝໍ ຊຶ່ງຕາມປົກ
ກະຕິແລ້ວແມ່ນຈອງໄວ້ສຳລັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳຄັນລະດັບສູງເທົ່ານັ້ນ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກວານນີ້ ທາງໂຮງໝໍກ່າວວ່າ ການກິນອາຫານຂອງທ່ານຫຼິວ
ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດແລະຂອງແຫຼວທີ່ກໍ່ຕົວຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ຖືກດູດ
ອອກ.
ແຫລ່ງຂ່າວ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ ແຈ້ງໃຫ້ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້
ຊາບວ່າ ນັກຊ່ຽວຊ້ານດ້ານມະເຮັງຂອງເຢຍຣະມັນທ່ານນຶ່ງແມ່ນຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍທີ່ທ່ານ
ຫລິວພວມຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ນັ້ນ.
ແຫລ່ງຂ່າວຂອງເຢຍຣະມັນ ແຈ້ງວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂ່າວ ກ່ຽວກັບອາການ ຂອງ
ທ່ານຫລິກຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ. ພວກເຮົາມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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