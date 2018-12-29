ອົງການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບຂອງເຢຍຣະມັນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ແຜນການ ທີ່ຈະສ້າງອຸໂມງລອດນ້ຳ ມູນຄ່າ 8 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ປະເທດເດັນມາກແລະເຢຍຣະມັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ລັດ ສເລັສວິກ-ໂຮລ໌ສໄຕນ໌ (Schleswig-Holstein) ຊຶ່ງເປັນລັດເໜືອສຸດຂອງເຢຍຣະມັນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງອຸໂມງ ທີ່ມີທັງທາງລົດໄຟແລະຖະໜົນທີ່ຍາວ 19 ກິໂລແມັດ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເກາະໂລລແລນຂອງເດັກມາກ ໃສ່ເກາະເຟີມານຂອງເຢຍຣະມັນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສ້າງໂດຍບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ເຟີເມີນ ເອແອັສ ຂອງເດັນມາກ ຊຶ່ງຮວມທັງທາງລົດທີ່ມີ 4 ເລນ ແລະທາງລົດໄຟ 2 ລາງ ແລະໂຄງການນີ້ ສ່ວນນຶ່ງແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ບໍລິສັດ ເຟີເມີນ ເອແອັສ ມີເວລາ 14 ມື້ ທີ່ຈະທົບທວນເບິ່ງການອະນຸມັດຂອງພະແນກຂົນສົ່ງ ລັດ ສເລັສວິກ-ໂຮລ໌ສໄຕນ໌ ກ່ອນຈະເຊັນຮັບຮອງເອົາ.
ຜູ້ອຳນວຍໂຄງການຂອງບໍລິສັດ ທ່ານຄລາວສ໌ ໄດນີເຊັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີການຊັກຊ້າ ນັບແຕ່ໄດ້ລິເລີ້ມມາເມື່ອ 5 ປີກ່ອນນັ້ນ ບັດນີ້ໄດ້ບັນລຸຕາມເປົ້າ ໝາຍແລ້ວ.
ຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງອຸໂມງນີ້ ໄດ້ຍື່ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 2013 ແລະຖືກສົ່ງໄປຍັງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຢູ່ເຢຍຣະມັນ 2 ເທື່ອ.
ການກໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດທີ່ເມືອງຣັອດບີຣາເວິນ ຂອງເດັນມາກ.
ທາງລົດໄຟແລະຖະໜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ ຈະສະໜອງທາງດ່ວນລະຫວ່າງໂຄເປັນເຮເກັນແລະແຮມເບີກ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທາງດັ່ງກ່າວ ຈະຕັດການເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ ລະຫວ່າງເມືອງທັງສອງ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ໃຊ້ເວລາເກືອບ 5 ຊົ່ວ ໂມງນັ້ນ ລົງເຫຼືອຢູ່ພຽງ 2 ຊົ່ວໂມງກວ່າໆໜ້ອຍນຶ່ງ.
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