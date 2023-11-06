ຕໍາຫຼວດເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການຕົວປະກັນ ຢູ່ສະໜາມບິນຮຳບວກ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ

ສະຖານະການຕົວປະກັນຢູ່ສະໜາມບິນຮຳບວກ (Hamburg) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ປະມານ 18 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຂັບລົດຜ່ານປະຕູສະໜາມບິນໂດຍມີລູກສາວອາຍຸ 4 ປີ ເປັນຜູ້ໂດຍສານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP. ຕຳຫຼວດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຊາຍຄົນນີ້ຖືກຈັບຕົວ ແລະ ປາກົດວ່າເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ຕຳຫຼວດ ຮຳບວກ ຖະແຫຼງວ່າ "ສະຖານະການຕົວປະກັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ" ແລະ "ເດັກນ້ອຍເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໃດໆເລີຍ." ຕຳຫຼວດຍັງກ່າວອີກວ່າ ຊາຍຄົນນີ້ຖືກຈັບໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ຕ້ານ. ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຊາຍອາຍຸ 35 ປີ, ເຊິ່ງເປັນຊາວເທີກີ, ໄດ້ເອົາລູກສາວຂອງລາວເຂົ້າໄປໃນລົດ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ມີການໃຊ້ກຳລັງບັງຄັບເອົາໂຕເດັກຍິງ ຈາກແມ່ຂອງນາງ ໃນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອແຍງຊິງສິດໃນການດູແລ.