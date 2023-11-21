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ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຢຍຣະມັນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານບໍຣິສ ພິສໂຕຣຽສ (Boris Pistorius), ຂວາ, ແລະ ພັນເອກ ເຮັນນາດີ ໂຄວາເລນໂກ (Hennadiy Kovalenko) ຖືກເຫັນຫຼັງຈາກວາງດອກໄມ້ ຢູ່ອະນຸສອນສະຖານ "Maidan Heroes" ຢູ່ຈະຕຸລັດ ໄມດານ ໃນກີຢິບ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2023.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານບໍຣິສ ພິສໂຕຣຽສ (Boris Pistorius), ຂວາ, ແລະ ພັນເອກ ເຮັນນາດີ ໂຄວາເລນໂກ (Hennadiy Kovalenko) ຖືກເຫັນຫຼັງຈາກວາງດອກໄມ້ ຢູ່ອະນຸສອນສະຖານ "Maidan Heroes" ຢູ່ຈະຕຸລັດ ໄມດານ ໃນກີຢິບ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2023.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ​ນຶ່ງໃນພັນທະ​ມິດ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ທີ່​ສຳຄັນ​ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຢູ​ເຄຣນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກອງທັບຣັດ​ເຊຍ ສືບ​ຕໍ່​ໂຈມ​ຕີ​ໂຄງ​ລ່າງພື້ນຖານຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ແລະ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານບໍຣິສ ພິສໂຕຣຽສ (Boris Pistorius) ໄດ້​ເດີນທາງໄປ​ຮອດກີຢິບ ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ລອຍ ອັອສຕິນ.

ທັງ​ສອງ​ທ່ານກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງພວກທ່ານ ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຢູ​ເຄຣນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ ​ລະ​ດູ​ໜາວ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະຍາວ​ນານ, ໜາວ​ເຢັນ, ແລະບໍ່​ແນ່​ນອນ.

​ເຢຍຣະ​ມັນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ສະໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງດ້ານ​ການ​ທະຫານ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ໃຫ້​ແກ່ກີຢິບ, ຖັດຈາກ​ສະຫະລັດ.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມຢູເຄຣນ ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ທ່ານພິສໂຕຣຽລ (Pistorius) ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງປະເທດ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2013.

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