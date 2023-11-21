ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຢຍຣະມັນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກນຶ່ງໃນພັນທະມິດຝ່າຍຕາເວັນຕົກທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຣັດເຊຍ ສືບຕໍ່ໂຈມຕີໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງພົນລະເຮືອນ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານບໍຣິສ ພິສໂຕຣຽສ (Boris Pistorius) ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດກີຢິບ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອັອສຕິນ.
ທັງສອງທ່ານກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງພວກທ່ານ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນໃນລະຫວ່າງ ລະດູໜາວທີ່ຄາດວ່າຈະຍາວນານ, ໜາວເຢັນ, ແລະບໍ່ແນ່ນອນ.
ເຢຍຣະມັນແມ່ນຜູ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການທະຫານໃຫຍ່ອັນດັບສອງໃຫ້ແກ່ກີຢິບ, ຖັດຈາກສະຫະລັດ.
ການຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານພິສໂຕຣຽລ (Pistorius) ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການລະນຶກເຖິງການລຸກຮືຂຶ້ນເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2013.