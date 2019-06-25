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ພັກລັດ​ຖະ​ບານ ຈໍເຈຍ ປະກາດ ການປະຕິຮູບ ທ່າມກາງ ການປະທ້ວງ ທີ່ຍັງມີຢູ່ ຕໍ່ມາ

ພວກປະທ້ວງ ພາກັນຕົບມື ແລະຟັງຜູ້ກ່າວປາໄສຄົນນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງ ການປະທ້ວງ ຂະນະທີ່ ພວກປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ດ້ານໜ້າ ຕຶກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງຈໍເຈຍ ໃນເມືອງທີບີລີຊີ ຂອງຈໍເຈຍ, ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນເດີນຂະບວນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຈໍເຈຍ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເປັນມື້​ທີ 5 ລຽນຕິດ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານປະຕິຮູບ ໃຫ້ຈັດ
ການເລືອກຕັ້ງກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ແລະໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນຂອງປະເທດ ລາ
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.

ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຜູ້ນຳຂອງພັກຄວາມຝັນຂອງຈໍເຈຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ທີ່ປົກ
ຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະມີການ “ປະຕິຮູບດ້ານການເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່.”

ຫົວໜ້າພັກຄວາມຝັນຂອງຈໍເຈຍ ທ່ານບີດຊີນາ ອີວານິສວີລີ ໄດ້ກ່າວໄປອີກວ່າ“ພວກ
ເຮົາ ຈະມີສະພາ ບ່ອນທີ່ບັນດານັກການເມືອງ ໝົດທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ
ຈະໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖື.”

ທ່ານອີວານິສວີລີ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາໃນປີໜ້າ ຈະໄດ້ມີ​ການ
ຈັດແຈງ ເພື່ອໃຫ້ມີລະບົບຜູ້ແທນທີ່ສົມສ່ວນ.

ແຕ່ການປະກາດຂອງທ່ານອີວານິສວີລີ ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ ໂດຍ
ເຕັມ ​ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມພໍອົກພໍໃຈ ໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ.

​ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ​ເມື່ອວັນພະຫັດ​ແລ້ວ ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການເດີນທາງ
ມາຢ້ຽມຢາມສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະມາຊິກສະພາຂອງຣັດເຊຍ.

ທ່ານເຊີເກ ກາວຣີຣອຟ ສະມາຊິກສະພາຂອງຣັດເຊຍ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມປະເທດຈໍເຈຍ
ຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລະຫວ່າງລັດຖະສະພາສາ​ສະ​ໜາ ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ
​ນິ​ກາຍ​ອໍ​ໂທ​ດັອກ ຄັ້ງທີ 26 ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້ ຣັດເຊຍ.

ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນຕຶກສະພາ ແລະພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ກໍໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ດ້ວຍລູກປືນຢາງ ແລະໃຊ້​ທໍ່ສີດນ້ຳ​ໃຫຍ່ ​ສີດ​ເຂົ້າ​ໃສ່.
ໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ກັນຢູ່ນັ້ນ ມີ 240 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະພວກປະທ້ວງຫຼາຍ
ກວ່າ 300 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ.

ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນຣັດເຊຍ ແລະຈໍເຈຍ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ພາຍຫຼັງຈາກ
ເກີດສົງຄາມໄລຍະສັ້ນໆ ແຕ່ນອງເລືອດ ໃນປີ 2008.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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