ຍັງອີກອາທິດດຽວເທົ່ານັ້ນ ກໍຈະມີການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝແລ້ວ. ໃນລັດຈໍເຈຍ ກໍມີການເລືອກເອົາຜູ້ປົກຄອງລັດແລະສະມາຊິກສະພາສູງ. ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງເອົາສະມາຊິກສະພາສູງນັ້ນ ທ່ານເຮີສແຊລ ວອກເກີ (Herschel Walker) ສັງກັດພັກຣພັບບລິກັນ ກຳລັງແຂ່ງກັບ ທ່ານຣັຟຟະແອລ ວໍນາກ (Raphael) Warnock, ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ດາວມະໄລທອງ, ຄົນລາວອາເມຣິກັນທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດການເປັນນາຍ ໜ້າຂາຍ ແລະຊື້ເຮືອນໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ ແລະມີລູກສາວສອງຄົນນັ້ນ ຢາກໃຫ້ມີການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີລາຄາຖືກ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການເຮັດແທ້ງລູກ ສະນັ້ນ ນາງຈຶ່ງເລືອກເອົາທ່ານ ວໍນາກ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າກັບວີໂອເອວ່າ:
ຈໍເຈຍ ເປັນລັດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ດຸເດືອດ ແລະໜ້າຈັບຕາເບິ່ງຫລາຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝນີ້ ເພາະວ່າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງແລ້ວນີ້ ໃນປີ 2020 ທ່ານໄບເດັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຊະນະອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍຄະແນນສູສີກັນ ແລະກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຈໍເຈຍກໍເປັນລັດທີ່ ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກຣິພັບບລິກັນເປັນເວລານານກວ່າ 10 ປີ. ແຕ່ການຢັ່ງຫາສຽງເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Quinnipiac ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານວໍນາກ ມີຄະແນນນຳໜ້າທ່ານວອກເກີ 52 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 45 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານວໍນາກຈາກພັກເດໂມແຄຣັດມີຄວາມຫວັງສູງ ທີ່ຈະຊະນະ.