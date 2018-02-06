ພວກທີ່ຖືສັນຊາດອາເມຣິກັນແລະພວກທີ່ອາໄສຢູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ໜີ
ຈາກບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ໄປຮ່ວມກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ເພື່ອສູ້ລົບຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະ
ອີຣັກ ປາກົດວ່າ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງກະທັນຫັນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ເທົ່ານັ້ນຕໍ່ສະຫະລັດ
ໂດຍມີພຽງແຕ່ຈຳນວນເລັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ກັບມາຈາກສະໜາມລົບ ອີງຕາມການສືກສາ
ຄັ້ງໃໝ່.
ໂຄງການສຶກສາເປັນເວລາຫລາຍປີໂດຍ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣຈ໌ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວ
ກັບພວກພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໄດ້ລະບຸ 64 ຄົນ ທີ່ຮ້ອງວ່າ ພວກນັກເດີນທາງໄປສູ້ລົບ
ຫລືໃຫ້ການສະໜັບກຸ່ມສະໜູນລັດອິສລາມ ກຸ່ມອາລກາອີດາ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ.
ການສຶກາສາກ່າວວ່າ ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ ມີພວກນັກເດີນທາງພຽງແຕ່ 12 ຄົນ ພົບວ່າພາກັນກັບຄືນມາ. ເກົ້າຄົນໄດ້ຖືກຈັບ ແລະຖືກກ່າວຫາພົວພັນກັບການກະທຳທີ່ເປັນການ
ກໍ່ການຮ້າຍ.
ກາສຶກສາກ່າວວ່າ ແລະກໍປາກົດວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການທຳການໂຈມຕີຢູ່
ໃນສະຫະລັດ.
ອີງຕາມການສຶກສາຂອງພວກນັກຂຽນແລ້ວ ແມ່ນວ່າ “ການສ່ຽງໃນການກັບຄືນມາ
ຂອງພວກນັກເດີນທາງ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຍັງ
ເປັນທີ່ຈຳກັດ.”
ເຂົາເຈົ້າຂຽນວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ມີຫລັກຖານ ທີ່ສະເໜີແນະວ່າ ພວກນັກເດີນ ທາງອາ
ເມຣິກັນໄດ້ເລັດລອດເຂົ້າມາໃນປະເທດໂດຍປາດສະຈາກການບໍ່ຮູ້ເຫັນຂອງພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່.ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ “ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດ” ປັດຈຸບັນນີ້ ມີທ່າທາງວ່າຈະເປັນຜູ້
ທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປະເທດ ຫຼາຍກວ່າພວກເດີນທາງທີ່ກັບຄືນມາ.”
ປຽບທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດຢູໂຣບແລ້ວ ການສ່ຽງຂອງພວກເດີນທາງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມ
ຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ ແມ່ນມີໜ້ອຍຢູ່ສະເໜີມາ ສ່ວນນຶ່ງ ແມ່ນເປັນຍ້ອນໄລຍະທາງໄກ ແລະ
ຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ຈະໄດ້ໄປສູ້ລົບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ມີພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 40,
000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຊີເຣຍ ແລະອີຣັກ ມີແຕ່ 5,000 ຫາ 6,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ມາ
ຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ຈຳນວນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຫລົບໜີອອກຈາກສະຫະລັດນັ້ນຍັງບໍ່
ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີພຽງແຕ່ປະມານ 250 ຫາ 300 ຄົນທີ່ຢູ່
ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຫລົບໜີໄປ ຫລືພະຍາຍາມຫລົບໜີໄປເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມ
ຕ່າງໆຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນໄປເຖິງທີ່ນັ້ນ.
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