ການຄົ້ນພົບ ທາງພັນທຸກໍາ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ພົບ ຊ່ອງທາງ ແກ້ໄຂບັນຫາ ເກີດລູກກ່ອນກໍານົດ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນທີມນຶ່ງ ໄດ້ບົ່ງບອກພັນທຸກໍາຫົກຢ່າງ
ເຖິງກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງການຖືພາໄດ້ ທັງບອກໄດ້ວ່າເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່
ຈະເກີດກ່ອນກໍານົດ ຫລືບໍ່. ການເກີດກ່ອນກໍານົດເປັນສາເຫດໃຫຍ່ ທີ່ພາໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍເສຍຊີວິດ ຫລືພິການໄດ້ ໃນຕອນເກີດມາ. ດັ່ງທີ່ Carol Pearson, ນັກຂ່າວ
ວີໂອເອ ລາຍງານມາວ່າ ດຽວນີ້ ນັກວິທະຍາສາດ ສາມາດຮູ້ຊ່ອງທາງ ໃນການປ້ອງ
ກັນການເກີດກ່ອນກໍານົດຂອງເດັກນ້ອຍແລ້ວ. ບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນແຕ່ລະປີ ມີເດັກນ້ອຍ 15 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເກີດໄວກ່ອນກໍານົດ. ປອດອັນ
ນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາ ຈະສູ້ຊົນດ້ວຍຄວາມລໍາບາກ ເພື່ອຫາຍໃຈ ແລະພວກເດັກ
ນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ ຈະເສຍຊີວິດໄປຕັ້ງຫຼວງຫຼາຍ. ສ່ວນພວກທີ່ຍັງມີຊີວິດລອດມາໄດ້ ອາ
ການສັບສົນທີ່ເນື່ອງມາຈາກການເກີດໄວກ່ອນກໍານົດ ກໍສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕະຫລອດຊີວິດ.
ບັດນີ້ ໃນທີ່ສຸດ ພວກນັກວິທະຍາສາດ ອາດພາກັນໄດ້ຮູ້ເຄັດລັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ເຖິງສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທີ່ມີຄວາມສັບສົນດັ່ງກ່າວນີ້.
ຢູ່ໃນການວິໄຈ DNA ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນທີມ
ນຶ່ງ ໄດ້ກວດເບິ່ງສ່ວນປະກອບທາງພັນທຸກໍາຂອງແມ່ຍິງຖືພາ 50 ພັນຄົນ ຊຶ່ງພວກ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນພັນທຸກໍາຫົກຢ່າງທີ່ປະກົດວ່າ ເປັນຕົວກໍານົດບອກໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າ
ເດັກນ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ມາ ໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ.
ດຣ. Louis Muglia ຜູ້ປະສານງານໃນການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວນີ້ເວົ້າວ່າ: “ພວກເຮົາ
ຫາກໍພໍຮູ້ຊ່ອງທາງເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຈະພາໃຫ້ພວກເຮົາໄປເຖິງຈຸດ ທີ່ເຂົ້າໃຈ
ແບບມີເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການອອກລູກກ່ອນກໍານົດຂອງແມ່ຍິງ.”
ດຣ. Muglia ເວົ້າວ່າ ບັນດານັກວິທະຍາສາດພາກັນຮູ້ມາແຕ່ດົນແລ້ວ ວ່າອອກລູກ
ກ່ອນກໍານົດແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງປະເດັນດ້ານພັນທຸກໍາ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ນຶ່ງໃນບັນດາພັນທຸກໍາທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບໃໝ່ໆ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ
ວິທີການ ທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຊ້ທາດຊີລີນຽມ (selenium) ຊຶ່ງເປັນແຮ່ທາດທີ່ມີຢູ່
ໃນຂີ້ດິນ, ອາຫານທະເລ ແລະຊີ້ນນັ້ນ. ການຄົ້ນພົບອີກອັນນຶ່ງກໍຄື ແຊລທີ່ເປັນເສັ້ນ
ອ້ອມຮອບມົດລູກ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫລາຍກວ່າທີ່ຄາດຄິດກັນໄວ້ ໃນການກໍາ
ນົດຄວາມຍາວນານຂອງການຖືພາ.
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັນທຸກໍາ ທີ່ປາກົດວ່າ ມີໜ້າທີ່ໃນການ ກໍານົດເວລາໃນການເກີດລູກນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກແມ່.
ດຣ. Louis Muglia ອະທິບາຍອີກວ່າ: “ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາຄິດອອກວ່າ
ແມ່ນເນື້ອເຍື່ອອັນໃດຂອງແມ່ ທີ່ເປັນຕົວການ ພັກດັນແມ່ມານເຮັດໃຫ້ລູກອອກ
ກ່ອນກໍານົດ.”
March of Dimes ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການອຸປະຖໍາແກ່
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສັນລະເສີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບັ້ນນີ້. ທ່ານນາງ
Stacey Steward ຈາກອົງການ March of Dimes ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: “ພວກເຮົາ
ຄິດວ່າ ອັນນີ້ເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອ
ຍຸຕິການເກີດລູກກ່ອນຮອດກໍານົດ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ພາໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່
ເກີດໃໝ່ຈົນຮອດອາຍຸ 5 ປີ ເສຍຊີວິດ ແລະກໍເປັນສາເຫດສໍາຄັນສຸດ ທີ່ພາ
ໃຫ້ເດັກເກີດ ໃໝ່ພິການ.”
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາອັນໃດເທື່ອ ທີ່ຈະຍຸ
ຕິການເກີດລູກກ່ອນກໍານົດ ແຕ່ວ່າ ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວກໍອາດສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ພົບ
ເຫັນວິທີການໃໝ່ ໃນການປ້ອງກັນ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ທໍາການທົດລອງກັບແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ມີເຊື້ອສາຍຢູໂຣບ ເທົ່ານັ້ນ. ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະຫະລັດໄດ້ສົມທຽບການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃສ່ກັບ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າສາມບັ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດ ຟິນແລນ, ແດນມາກ ແລະນໍເວ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີ ພັນທຸກໍາຫົກຢ່າງຄືກັນກັບການຄົ້ນພົບຢູ່ໃນການສຶກສາບັ້ນນີ້. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປກໍຄື ຂະຫຍາຍການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກວ້າງອອກ ເພື່ອກວາມເອົາຜູ້ຍິງທີ່ມາຈາກຊົນຊາດ ແລະຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ນໍາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ