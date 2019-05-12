40 ລັດຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮ່າງການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ບໍລິສັດຜະລິດຢາ 20 ແຫ່ງທີ່ຜະລິດ
ຢາທົ່ວໄປ, ໂດຍກ່າວຫາບໍລິສັດຢາດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນການທີ່
ຈະຂຶ້ນລາຄາຢາ, ບາງເທື່ອຫຼາຍເຖິງ 1,000 ເປີເຊັນ.
ໄອຍະການສູງສຸດລັດ ຄັອນແນຕິຄັດ ທ່ານ ວິລລຽມ ທັອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີ
ຫຼັກຖານຂອງແທ້ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸດສາຫະກຳຜະລິດຢາທົ່ວໄປໄດ້ກະທຳ
ການສໍ້ໂກງມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້
ສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງປະກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໂດຍສະເພາະລາຄາສຳລັບ
ໃບສັ່ງຢາທົ່ວໄປ, ຈຶ່ງມີລາຄາສູງຫຼາຍໃນປະເທດນີ້. ນີ້ກໍແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງ.”
ຢາທົ່ວໄປ ແມ່ນຢາລາຄາຖືກແທນທີ່ຢາທີ່ມີຍີ່ຫໍ້.
ການຟ້ອງຮ້ອງຍາວ 500 ໜ້າ, ທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໃນສານປະຈຳເຂດ
ສະຫະລັດ ໃນລັດ ຄັອນແນຕິຄັດ, ແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມເສຍຫາຍ,
ໂທດທາງແພ່ງ ແລະ ການດຳເນີນການຕ່າງໆໂດຍສານ ເພື່ອຟື້ນຟູການແຂ່ງຕໍ່ຕະ
ຫຼາດຢາທົ່ວໄປ. ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດຢາ ເທວາ (Teva) ວ່າເປັນ
ຜູ້ວາງແຜນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກົນໄກດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດຜະລິດຢາ ເທວາ, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງ ອິສຣາແອລ, ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວ
ຫາຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ກັບການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ບໍລິສັດຢາອື່ນໆທີ່ມີຊື່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ວ່ານັ້ນລວມມີບໍລິສັດ ແຊນດັອສ (Sandoz)
ກັບ ພີໄຟເຊີ (Pfizer).
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