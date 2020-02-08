ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ແລະທ່ານພິດ ບູຕີເຈຈ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄ
ຣັດ ທີ່ຫວັງຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກຳລັງມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນໃນການຢັ່ງ
ຫາງສຽງ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນບ່ອນຕໍ່ໄປ ໄດ້ປະທະກັນຢູ່ໃນການໂຕ້ວາທີ ໃນ
ແລງວັນສຸກກ່ຽວກັບວ່າ ພັກຄວນເອົາເສັ້ນທາງໃດຈຶ່ງຈະເອົາຊະນະ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານບູຈີເຈຈ ອະດີດເຈົ້າເມືອງຊ້າວເບນ ລັດອິນເດຍນາ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 38 ປີ ຊຶ່ງ ເປັນບຸກ
ຄົນ ໜ້າໃໝ່ ຢູ່ໃນເວທີການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕໍ່ການກ່າວ
ຫາຕ່າງໆວ່າ ບໍ່ມີປະສົບການແລະໃນການເຍາະເຍີ້ຍທີ່ທ່ານແຊນເດີສ໌ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຊາວອາເມຣິກັນ ພາກັນຍົກລະດັບຜູ້ສະໝັກ ໂດຍ “ປ່ອຍໃຫ້ການເມືອງທີ່ຜ່ານມານັ້ນ
ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.”
ທ່ານແຊນເດີສ໌ ອາຍຸ 78 ປີ ທີ່ນິຍົມຊ້າຍ ມອງເຫັນທ່ານບູຕີເຈຈ ທີ່ນິຍົມແນວທາງປານ
ກາງນັ້ນວ່າ ອາດເປັນສັດຕູຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໃສ່ຄູ່
ແຂ່ງຜູ້ທີ່ຍັງໜຸ່ມແໜ້ນກ່ອນ ຢູ່ເທິງເວທີໂຕ້ວາທີ ເມືອງແມນແຈັສເຕີ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ
ໂດຍເອີ້ນທ່ານວ່າເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນວອລສະຕຣິຕ (Wall Street).
ທ່ານແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີມະຫາເສດຖີພັນລ້ານໂດລາ 40 ຄົນ ພິດ ມາ
ບໍລິຈາກໃຫ້ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານບູຕີເຈຈ ແລະທ່ານແຊນເດີສ໌ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສູງກວ່າໝູ່ຂອງກຸ່ມ ໃນຕົ້ນອາທິດ
ນີ້ໃນກອງປະຊຸມປ່ອນບັດທີ່ວຸ້ນວາຍຢູ່ລັດໄອໂອວາ ແລະທັງສອງທ່ານຕ່າງກໍຫວັງວ່າຈະ
ທຳການສະແດງຄືນໃໝ່ອີກຢູ່ທີ່ລັດນິວແຮມເຊີ ໃນວັນອັງຄານຈະມາ ໃນຂະນະທີ່ພັກເດ
ໂມແຄຣັດ ຊອກຫາຜູ້ທ້າທາຍທ່ານທຣຳ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານແຊນສເດີສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງຜູ້ມີປະສົບການກຳລັງຊອກຫາທາງ ທີ່ເລີ້ມ
ການປະຕິວັດການເມືອງແມ່ນໄດ້ຖືກໂຈມຕີຈາກບັນດາຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍຄົນຮວມທັງອະດີດ
ຮອງປະທານາທິບໍດີແລະເພື່ອນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 70 ປີ ຄືທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໂດຍເອີ້ນນະ
ໂຍບາຍຂອງທ່ານວ່າ ຮຸນແຮງເກີນໄປໃນການທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມຊາວອາເມຣິກັນ.
ທ່ານໄບເດັນ ອາຍຸ 77 ປີ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປຄອບຄອງ
ທຳນຽບຂາວໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເປັນອັນດັບສີ່ໃນລັດໄອໂອວາ
ໂດຍຢືນຢັດວ່ານະໂຍບາຍເສລີຕ່າງໆເຊັ່ນແຜນການຮັກສາສຸຂະພາບທົ່ວໄປຂອງ
ທ່ານແຊນເດີສ໌ນັ້ນ ຈະເປັນການແບ່ງແຍກຈົນເກີນໄປ ລາຄາແພງ ແລະຍາກທີ່ໃຫ້
ສະພາຮັບຜ່ານໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄໍຂ້າພະເຈົ້າຫັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜນການຮັກສາສຸ
ຂະພາບໂອບາມາຜ່ານ ໂດຍເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກທຸກໆຄົນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດລົງຄະ
ແນນສຽງ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນຍາກຊ່ຳໃດ.”
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເອົາທ່າທີແຂງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າການສະແດງທີ່ຜ່ານມາໂດຍຍາດ
ເອົາໂອກາດໂຕ້ຖຽງວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທົ່ວໂລກມື້ນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີລັດຖະບຸລຸດ
ອະວຸໂສທີ່ມີປະສົບການ ໃນການນຳພາປະເທດຊາດອອກຈາກຍຸກທີ່ມືດມົວ.