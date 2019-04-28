ນາຍພົນ ເຄັນແນັຕ ແມັກເຄັນຊີ ຫົວໜ້າສູນກາງກອງບັນຊາການໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາ
ວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສົ່ງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໄປປາບປາມການ
ກະທຳທີ່ອັນຕະລາຍໂດຍ ອີຣ່ານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Sky News ອາຣາເບຍ.
ອົງການຂ່າວ Sky News ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນ ແມັກເຄັນຊີ ໃນການຢ້ຽມຢາມ
ເຂດອ່າວເປີເຊຍຢ່າງເປັນທາງການວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຄູ່
ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ແລະເພື່ອນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາ
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນການຕໍ່ຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ອີຣ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວ ອີງຕາມໜັງສືທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ສະຖານີໂທລະພາບ ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ນະ
ຄອນ ອາບູ ດາບີ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ
ເພື່ອຍັບຢັ້ງ ອີຣ່ານ ຈາກການດຳເນີນການທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຮົາຈະສາມາດ
ຕອບໂຕ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.”
ຄວາມເຄັ່ງຕືງລະຫວ່າງ ເຕຫະຣ່ານ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານ
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ປີກາຍນີ້ໄດ້ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍສາກົນກັບ ອີຣ່ານ
ແລະ ໄດ້ເລີ້ມວາງມາດຕະການລົງໂທດ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດກຳລັງພິທັກປະຕິວັດວັດ ອີຣ່ານ ເຂົ້າໃນບັນຊີດຳ.
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊື້ນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ຢຸດຊື້ໃນຕົ້ນ
ເດືອນພຶດສະພານີ້ ຫຼືປະເຊີນໜ້າກັບມາດຕະການລົງໂທດ, ສິ້ນສຸດການຍົກເວັ້ນຫົກ
ເດືອນ ຊຶ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊື້ນ້ຳມັນອີຣ່ານທີ່ໃຫຍ່ສຸດຈາກແປດປະເທດ,
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກທະວີບເອເຊຍນັ້ນ, ສືບຕໍ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດ້ວຍຈຳນວນຈຳກັດ.
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