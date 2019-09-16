ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສະຫະພັນກຳມະກອນລົດຍົນ ອາເມຣິກາ ຫຼື United Auto
Workers ໄດ້ເລີ່ມການນັດຢຸດງານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຕໍ່ບໍລິສັດມໍເຕີທົ່ວໄປ ຫຼື Genenal
Motor ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງຄົງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂນາໆຂອງສັນຍາ
ໃໝ່.
ການເຈລະຈາຕ່າງໆແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ແຕ່ໂຮງງານທັງຫຼາຍທີ່
ຜະລິດລົດ ແລະ ອາໄຫຼ່ໃນ 9 ລັດຈະຖືກປິດພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານເກືອບ 50,000
ຄົນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ.
ຮອງປະທານຂອງສະຫະພັນ ທ່ານ ເທີຣີ ດິດເທັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ
ອອກມານັດຢຸດງານ ແມ່ນທາງອອກສຸດທ້າຍ, ແຕ່ມັນຈຳເປັນ. ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວ
ຢາກໄດ້ຄ່າຈ້າງ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນ
ວຽກງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ.
ບໍລິສັດ General Motors ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີການຂຶ້ນເງິນເດືອນ, ການແບ່ງ
ປັນຜົນກຳໄລ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ດີ, ພ້ອມກັບການລົງທຶນຫຼາຍພັນ
ລ້ານໂດລາໃນໂຮງງານຜະລິດລົດຍົນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງວຽກງານເພີ່ມເຕີມ.
ການນັດຢຸດງານຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາຂອງ ສະຫະພັນກຳມະກອນລົດຍົນ ອາເມຣິກາ ຢູ່ບໍລິ
ສັດ General Motors ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2007.
ສັນຍາຕ່າງໆຂອງສະຫະພັນກັບ ບໍລິສັດລົດ Ford ແລະ ຟຽດ ໄຄຣສ໌ເລີ (Fiat
Chrysler) ແມ່ນມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ໄດ້ຕໍ່ອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ.
ສັນຍາໃດໆທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດ General Motors ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແບບຢ່າງ
ໃນການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດອື່ນໆ.