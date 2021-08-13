GDP ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ ຂອງຊາວຊຽງຂວາງ ຕ່ຳກວ່າລາຍໄດ້ຂອງຊາວນະຄອນວຽງຈັນ ເກືອບ 4 ເທົ່າ

ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື GDP ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຄິດເປັນລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດແຂວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕ່ຳກວ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ເກືອບ 4 ເທົ່າ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີ ລາຍງານ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນຈັນ ສີວົງພັນ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງຖະແຫລງວ່າ ແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.8 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ ຫຼື GDP ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ມີມູນຄ່າ 22,370 ຕື້ກີບທີ່ສາມາດຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນແຂວງຊຽງຂວາງທີ່ລະດັບ 2,000 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ໃນປີ 2025 ທັງນີ້ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດໃນດ້ານປະສຸສັດ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດມໍລະດົກໂລກ ທົ່ງໄຫຫີນນັ້ນ ລວມເຖິງການຜະລິດສິນຄ້າ ກະສິກຳ ທີ່ສະອາດໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນຈັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ວາງ 3 ບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ບູລິມະສິດ ອັນທີ 1 ແມ່ນພວກເຮົານີ້ ຖືເອົາການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ງົວ-ຄວາຍ ບູລິມະສິດ ອັນທີ 2 ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຖືເອົາການທ່ອງ ທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ-ທຳມະຊາດ ແລະວັດທະນະສທຳ ບູລິມະສິດອັນທີ 3 ແມ່ນຖືເອົາການປຸງແຕ່ງພືດອຸດສາຫະກໍາສະອາດ ທີ່ມີທ່າແຮງເປັນສິນຄ້າ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມູນຄ່າ GDP ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງໃນປັດຈຸບັນສາມາດຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ພຽງ 1,622 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນລາວໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ເກືອບ 4 ເທົ່າ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ຂະຫຍາຍຕົວຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຈະເປັນການຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 6.5 ເປີເຊັນ ໃນປີນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານພູໂຂງ ບັນນະວົງ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ 2021 ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ຈະມີຄວາມສາ ມາດເຕີມໂຕເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນຢູ່ໃນລະດັບ 6.5 ເປີເຊັນ ເພາະວ່າ ອີງໃສ່ເລື້ອງທ່າແຮງຕ່າງໆໃນແຜນ 5 ປີ ເຮົາໄດ້ຄາດວ່າ ປະມານ 7 ຫາ 8 ເປີເຊັນ ໂດຍສະເລ່ຍ ແຕ່ວ່າ ເລີ້ມປີທຳອິດຂອງແຜນ 5 ປີນີ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະໄດ້ໃນລະດັບນັ້ນ ມັນຈະໄດ້ໃນລະດັບແຕ່ 6.5 ເປີເຊັນ ເພາະວ່າ ປີ 2020 ນີ້ ເຮົາບັນລຸໄດ້ 6.4 ເປີເຊັນ ຄາດວ່າ ປີ 2021 ນີ້ ເຮົາຈະບືນໃສ່ປະມານ 6.5 ເປີ ເຊັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້.”
ໂດຍໃນປີ 2020 ທາງການລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະ ກິດຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 9.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2019 ຊຶ່ງຖ້າຫາກສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນນະຄອນວຽງຈັນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 6,120 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020 ແຕ່ເມື່ອເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 6.4 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນນະຄອນວຽງຈັນ ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍພຽງ 6,064 ຕໍ່ຄົນ ໃນປີ 2020 ສ່ວນປີ 2019 ເສດຖະກິດຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນ 9.58 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2018 ໂດຍມີຍອດຜະລິດະພັັນລວມ GDP ເກີນກວ່າ 48,895 ຕື້ກີບ ພາກອຸດສາຫະກຳກວມເອົາ 50.28 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການ ກວມເອົາ 34.43 ເປີເຊັນ ແລະພາກກະສິກໍາກວມເອົາ 15.29 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ຕາມລຳດັບ.
ທັງນີ້ ການລະບາດຂອງໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງປະດ່ານຊາຍແດນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຕໍ່ທຸລະກິດການຄ້າ-ການລົງທຶນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນວຽງຈັນ ທີ່ມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດສູງສຸດໃນລາວນັ້ນ ກໍຍ່ອມຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ໂດຍຈາກການສຳຫຼວດ ພົບວ່າ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນພາກບໍລິການ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ຄິດເປັນ 62 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ ສ່ວນພາກອຸດສາ ຫະກຳແລະກະສິກຳໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 32 ເປີເຊັນແລະ 6 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະມີການທຸຈະ ລິດຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືສາເຫດທີ່ສຳຄັນສທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃນເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍດ້ານລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີກດ້ວຍ ໂດຍປາກົດວ່າ ໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ພະແນກ ການເງິນນະຄອນວຽງຈັນ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມ 2,154.21 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຄິດເປັນ 42 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງແຜນການປີ 2021.
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