ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ສະພາ ອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການແຕ່ງງານ ພວກຮັກຮ່ວມເພດ

ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ 'ເຫັນພ້ອມ' ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ສະຫລອງການແຕ່ງງານ ພວກຮັກຮ່ວມເພດ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ ຫລັງຈາກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເປັນສຽງສ່ວນຫລາຍ ຂອງຊາວອອສເຕຣເລຍ.

ອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນການແຕ່ງງານຂອງພວກຮັກ
ຮ່ວມເພດ.

ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທີ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີການແຕ່ງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ ​ໄດ້
ຖືກຮັບ​ຜ່ານ​ດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ຕໍ່າ ມີ​ພຽງ​ສີ່​ຄົນ
​ຂອງ​ສະມາຊິກສະພາ 150 ຄົນ ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ. ມາດ​ຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້​
ປ່ຽ​ນແປງຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ແຕ່ງງານ​ຈາກ “ການ ຢູ່ຮ່​ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້​ຊາຍ ​ແລະ
ແມ່ຍິງ” ​ໄປ​ສູ່ “ການ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ລ​ະຫວ່າງ​ສອງ​ຄົນ.”

ບັນກາສະມາຊິກສະພາອອສເຕຣເລຍ ພາກັນນັ່ງມາລາທອນ ສົນທະນາຮ່າງກົດໝາຍ ຢູ່ນະຄອນ ແມລບຸນ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ບັນກາສະມາຊິກສະພາອອສເຕຣເລຍ ພາກັນນັ່ງມາລາທອນ ສົນທະນາຮ່າງກົດໝາຍ ຢູ່ນະຄອນ ແມລບຸນ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.

​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ ມາລ​ຄົມ ​ເທີຣ​ບູນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລິ​ເລີ້ມ​ການ​ສຳ​ຫລວດທີ່ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ
ທີ່ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານໃນທີ່ສຸດຢູ່ໃນ​ສະພາ​ອອສ​ເຕ​ຣ​ເລຍນັ້ນກ່າວ
ວ່າ “​ເປັນ​ມື້ເປັນມື້​ພິ​ເສດ​ສຳລັບ​ຄວາມ​ຮັກ ສຳລັບຄວາມສະເໝີ ພາບ ແລະຄວາມ​ເຄົາ
ລົບ” ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ຕໍ່າ ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ອາທິດ
ຫລັງຈາກສະພາ​ສູງ​ຮັບຜ່ານ​ມາດ​ຕະການ​ດັ່ງກ່າວດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນ​ນ ສຽງ 43 ຕໍ່ 12​.
ດັ່ງ​ທີ່​ມີ​ການ​ອະພິປາຍ​ກັນ​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່
ການດັດແປງ​ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ​ໂດຍບັນດາ​ຜູ້ນິຍົມແນວທາງເດີມ ຮວມທັງ​ອະດີດ​ນາຍົກລັດ
ຖະ​ມົນຕີ ​ໂທ​ນີ ອັບ​ບົດ​ຕ໌ ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ປະຕິ​ເສດ ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ ທີ່​
ມີ​ຄຸນສົມບັດ​ແກ່​ຄູ່​ຮ່ວມ​ເພດ​ດຽວ​ກັນ ​ແກ່​ພື້ນຖານທາງ​ສາສໜາ ຮວມທັງ​ບັ​ນດາ​ຄຸນ​ພໍ່ ​
ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້ຈັດພິທີ​ສົມລົດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພວກ​ພໍ່ຄ້າ​ແມ່​ຄ້າ ​ຄື​ດັ່ງ​ພວກ​ຈັດ​ແຈງ​ອາຫານ
​ແລະ​ດອກ​ໄມ້.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາລກົມ ເທີນບູນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາລກົມ ເທີນບູນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ.

ກົດໝາຍ​ນີ້ຈະ​ມີ​ຜົນບັງຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້. ພິທີ​ແຕ່ງ​ງານຂອງ​ພວກຮັກຮ່ວມເພດ
ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນເດືອນ​ມັງກອນຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄູ່​ສົມລົດ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ ຄຳຮ້ອງຕໍ່
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ໃນ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້ານຶ່ງເດືອນກ່ອນທີ່​ການແຕ່ງ ງານຈະມີຂຶ້ນ.

ພວກສະໜັບສະໜູນຮັກຮ່ວມເພດ ພາກັນຖືປ້າຍ ແລະຮ້ອງໂຮເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມຖະໜົນ ໃນນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ພວກສະໜັບສະໜູນຮັກຮ່ວມເພດ ພາກັນຖືປ້າຍ ແລະຮ້ອງໂຮເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມຖະໜົນ ໃນນະຄອນຊິດນີ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Australia Same Sex Marriage
please wait
0:00:24
0:00:00 /0:00:24
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG