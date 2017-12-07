ສະພາ ອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການແຕ່ງງານ ພວກຮັກຮ່ວມເພດ

ອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນການແຕ່ງງານຂອງພວກຮັກ
ຮ່ວມເພດ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຕ່ງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ ໄດ້
ຖືກຮັບຜ່ານດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ມີພຽງສີ່ຄົນ
ຂອງສະມາຊິກສະພາ 150 ຄົນ ລົງຄະແນນສຽບໍ່ເຫັນພ້ອມ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ປ່ຽນແປງຄວາມໝາຍຂອງການແຕ່ງງານຈາກ “ການ ຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ
ແມ່ຍິງ” ໄປສູ່ “ການຢູ່ຮ່ວມລະຫວ່າງສອງຄົນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາລຄົມ ເທີຣບູນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມການສຳຫລວດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ
ທີ່ນຳໄປສູ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານໃນທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະພາອອສເຕຣເລຍນັ້ນກ່າວ
ວ່າ “ເປັນມື້ເປັນມື້ພິເສດສຳລັບຄວາມຮັກ ສຳລັບຄວາມສະເໝີ ພາບ ແລະຄວາມເຄົາ
ລົບ” ການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດ
ຫລັງຈາກສະພາສູງຮັບຜ່ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວດ້ວຍການລົງຄະແນນ ສຽງ 43 ຕໍ່ 12.
ດັ່ງທີ່ມີການອະພິປາຍກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່
ການດັດແປງຫລາຍໆຄັ້ງໂດຍບັນດາຜູ້ນິຍົມແນວທາງເດີມ ຮວມທັງອະດີດນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ໂທນີ ອັບບົດຕ໌ ທີ່ຈະປ້ອງກັນປະຊາຊົນຜູ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ ທີ່
ມີຄຸນສົມບັດແກ່ຄູ່ຮ່ວມເພດດຽວກັນ ແກ່ພື້ນຖານທາງສາສໜາ ຮວມທັງບັນດາຄຸນພໍ່
ແລະບັນດາຜູ້ຈັດພິທີສົມລົດ ພ້ອມດ້ວຍພວກພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຄືດັ່ງພວກຈັດແຈງອາຫານ
ແລະດອກໄມ້.
ກົດໝາຍນີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນໜ້ານີ້. ພິທີແຕ່ງງານຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ
ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ສົມລົດຕ້ອງຍື່ນ ຄຳຮ້ອງຕໍ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້ານຶ່ງເດືອນກ່ອນທີ່ການແຕ່ງ ງານຈະມີຂຶ້ນ.
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